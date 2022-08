Mirtha Legrand y Juana Viale invitaron a la gente a participar de sus mesazas: cómo postularse

Juana y Mirtha invitaron a la gente a participar de su mesa

Políticos, periodistas y figuras del espectáculo. Todos tienen su lugar en la mesa de Mirtha Legrand, pero faltaba alguien: el público. La diva y su nieta Juana Viale usaron sus redes sociales para abrir la convocatoria y que la gente pueda sumarse a sus mesazas.

“Estamos empezando a lanzar una campaña para a buscar a gente de las redes sociales que se puedan sumar a la mesa”, le dice un productor en un video a Juana y de inmediato ella responde: “Me copa, pero tienen que tener una historia que contar. Las redes se convirtieron en un medio de comunicación así que puede haber mucho que matchear ahí”.

“En la era Juana vamos a sentar a personas de redes en su mesa”, insistió el productor y ella dijo que le encantaba. Luego, Mirtha compartió el video en su cuenta de Twitter y sumó: “Los espero en la #mesaza ¡Todos pueden participar”.

Y entonces, con el hashtag #Quieroestarenlamesaza los usuarios comenzaron a compartir brevemente sus historias y a contar por qué ellos merecían estar sentados junto a la Chiqui o a su nieta.

De inmediato, la red social del pajarito se llenó de historias de vida:

- “Hola. Soy Lujan Fuuez, vivó en Gral Pico (La Pampa) y nací con una Malaformacion anorectal, voy al hospital Garrahan hace 17 años y mi sueño es ser actriz y #Quieroestarenlamesaza y así poder contar mi historia y todo lo que pasé”.

- “Mi nombre es Sandra. Soy mamá de un niño con Síndrome de Down y quiero estar en la mesa de Mirta para contar su historia. Soy Abogada en Discapacidad y desearía con todo mi corazón hacer conocer los derechos de las personas con Discapacidad. Ojalá se cumpla”.

-”Mi nombre es Julia Estela y quiero estar en la mesa como ciudadana, jubilada bancaria, abuela, madre, esposa. Para poder intercambiar con los mediáticos de la TV, que es realmente lo que está pasando en Argentina.

-”Soy Miguel Figueroa. Quiero estar en la mesaza. Soy un veterano de la Guerra por Malvinas que a 40 años todavía espera su reconocimiento”.

-”Mi nombre es Martin Tibaldo, soy de la ciudad de Rosario y quiero difundir, todos los derechos de los animales. Quiero que los animalitos sean libres y felices”.

-Soy Amanda Jalife, una jubilada de 83 años, que me considero muy lúcida para estar intercambiando comentarios en la mesa de Mirtha. La admiro y puedo y quiero conversar acerca de todo, lo vivido y actual.

Luego de varios meses, el 10 de agosto finalmente Mirtha y Juana firmaron contrato con El Trece para regresar a la pantalla con sus clásicas mesas. La diva y la actriz se turnarán y mientras unas de ellas tomará la mesa de los sábados a la noche, la otra almorzará los domingos al mediodía.

“Tengo ganas de llorar de emoción”, dijo emocionada la conductora en las oficinas del canal y se mostró sorprendida por el acompañamiento del público: “Me querían pero ahora es una cosa impresionante, es un amor nuevo que ha surgido que me encanta y el deseo que vuelva, me emociona y es lindo. Los chicos me siguen, es impresionante. Me podría quedar en casa tranquilamente pero me gustaría trabajar”.

Dado que las negociaciones entre el canal y StoryLab la productora de Nacho Viale que realiza el programa, se enredaban, Carlos Rottemberg intervino, según la misma Legrand contó, que él la llamó para preguntarle por qué demoraba su vuelta y se ofreció como mediador para que la también actriz pudiera estar en pantalla.

SEGUIR LEYENDO: