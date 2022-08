Benjamín Vicuña habló de la salud de su padre y de la relación con sus compañeros en El Método Grönholm

Benjamín Vicuña habló de los rumores de mala relación con sus compañeros de teatro

Benjamín Vicuña atraviesa un momento muy particular entre su vida. En el plano profesional, la adrenalina por el estreno de El Método Grönholm en el Paseo La Plaza, el difícil cuadro de salud que atraviesa su padre, Juan Pablo Vicuña Parot. Por este motivo, el actor va y viene entre Buenos Aires y Santiago de Chile, mientras surgieron algunos rumores de que las cosas no marchan tan bien en el elenco que integran Laurita Fernández, Rafa Ferro y Julián Cabrera.

Las versiones sobre una mala relación en el elenco surgieron en LAM (América) “No hubo una pelea, ni una discusión, lo van a negar, no hay onda, no fluye, es raro el ambiente, hay como un clima tenso”, señaló Yanina Latorre, y afirmó que los actores no tenían más allá del escenario. Para tener la palabra del protagonista, el móvil del programa que conduce Ángel de Brito fue a buscar al chileno que dio su versión de los hechos.

“Tengo respeto por el trabajo de ustedes pero en esta no me puedo hacer de un rumor”, afirmó el actor que hizo mención al cuadro de salud de su padre para ensayar una explicación al origen de las versiones. “Estoy en una situación familiar difícil y quizás por eso mismo no estábamos salimos a comer con los compañeros, porque la verdad es un momento difícil que hoy estamos, gracias a Dios, un poco mejor”, agregó Benjamín, haciendo referencia a la mejora que experimentó su padre.

Benjamín Vicuña, Laurita Fernández, Rafa Ferro y Julián Cabrera, protagonistas de El método Grönholm

A continuación, Vicuña tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros: “Si por esa falta de expresión y alegría sacan conjeturas de que estamos mal, no me parece. Es un elenco que ha bancado lo que estoy pasando, que viene de varios meses”, expresó ante la consulta del cronista Alejandro Castelo.

Para final, el exprotagonista de El primero de nosotros trasladó lo que ocurre en la obra al resto de las relaciones laborales. “Es un lugar de trabajo, no sé si ustedes con las angelitas son todos amigos. Tenemos buena onda y hacemos un buen laburo. Creo que son un poquito extremistas, o sos todo o nada”.

A poco de haber estrenado la obra, Vicuña tuvo que viajar de urgencia Chile para acompañar a su papá. Siempre hermético y celoso de su vida privada, el actor no se manifestó públicamente durante su estadía en tierras trasandinas, salvo por una serie de recuerdos familiares en forma de fotografías.

Movilizado por la situación, el actor había compartido algunas emotivas imágenes de su pasado. “The wonder years” (Los años maravillosos), escribió en una postal en blanco y negro en la que se ve a su mamá, Isabel Luco Morandé besando en la mejilla a su papá. Una de las más emotivas y con el título “Familia”, se ve a un Benjamín muy pequeño, de unos seis años junto con su mamá y su papá, muy parecido a él. También, muy chiquitas, están sus hermanas María José y Carolina, ambas artistas plásticas en la actualidad.

Al regresar al país, Vicuña fue abordado por el móvil de LAM para conocer el estado de salud de su padre. “No está bien, lo que te puedo decir”, alcanzó a expresar a la salida del aeropuerto. “Es un momento muy difícil, pero con la familia reunida, así que bello a la vez. Y vengo a trabajar que es lo que me enseñaron de chiquitito”, señaló el actor en aquella oportunidad, con gesto consternado por la situación que por sus últimos dichos parece haber mejorado.

