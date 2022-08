El preocupante mensaje de Cinthia Fernández en medio de la internación de su hija: “Bronca, enojo, dolor”

Cinthia Fernández aseguró que las enfermeras no le dieron el remedio a su hija

“Inadmisible. Bronca, enojo, dolor”, escribió Cinthia Fernández el lunes por la noche en sus redes sociales mientras que su hija menor, Francesca, permanece internada en un hospital de Punta Cana luego de que una bacteria le ocasionara una gastritis aguda.

Horas más tarde Pampito, compañero de la bailarina en Momento D, contó en Mañanísima a qué se debían las palabras de Cinthia. “Ella veía que su hija no mejoraba, ¿sabés por qué? porque las enfermeras se olvidaron de darle el remedio a la nena”.

El mensaje de Cinthia que hacía referencia a una negligencia médica

“Como ella venía que no mejoraba, cuando ve a la médica ésta la revisa y le dice ‘no sé cómo decírtelo pero se olvidaron de darle el medicamento’. Con el remedio, pasó mejor la noche”, cerró el periodista al respecto y dijo que Fran ya está mejor.

“Venía todo bárbaro hasta que terminamos así. Qué desgracia che, ya les contaré, mi bebé está bien, le están pasando suero”, había escrito ella en sus redes sociales el domingo por la noche junto con una foto de su hija en la cama de un hospital, tapada con un toallón verde, en la que se observaba que por uno de sus brazos le estaban dando suero a través de una vía. Recién más tarde se supo que ellas con Charis y Bella, las hijas mayores de la bailarina y Matías Defederico, estaban en Punta Cana donde ella había decidido llevar a las nenas de sorpresa por el Día de la Niñez.

“Buen día, por acá andamos tristes, parece que Fran queda internada por una bacteria. Le agarró gastritis aguda y como no para, hay que dejarla internada. Estamos esperando al doc. No puedo creer la mala suerte, de preparar algo con tantos meses y tanto amor y que justo le pase esta desgracia y no pueda disfrutarlo. Ojalá pronto mejore y podamos hacer de las nuestras”, contó ella el lunes.

La foto con la que Cinthia contó que su hija estaba internada

En Momento D, Fernández relató las horas previas a la internación: “Les había hecho una sorpresa a las nenas y me salió todo para atrás. Nos subimos al avión. Antes de subir comimos en esa porquería de lugar porque era práctico y porque los nenes quieren comer ahí. El vuelo era a las 12 y a las 2 de la mañana comenzó a vomitar Fran. No paró. Vomitó todo el vuelo. Ya al final del vuelo vomitaba la bilis. Nos bajamos para hacer la escala y ahí vomitó cuatro veces, pobrecita”.

“En el siguiente vuelo siguió vomitando y llegó acá. Nos trasladaron al hotel y en la camioneta se vomitó entera. Le daba dos gotas de agua y me vomitaba entero y ya no sabíamos qué hacer”, continuó angustiada. Al llegar a la habitación le dio un baño a ver si le bajaba la fiebre, pero como eso no ocurría, decidió llevarla a un centro médico para que la vieran. Allí le diagnosticaron una gastritis aguda y de inmediato le pusieron suero.

El posteo de Matías Defederico tras la internación de su hija

En diálogo con Nancy Duré en Intrusos, Matías Defederico, quien se encuentra en Buenos Aires, dijo que está en contacto con su ex esposa y que realizó videollamadas con la pequeña. “Se intoxicó con algo que comió antes de subirse al avión y llegó deshidratada allá. Pobrecita, y por eso la tuvieron que internar”, dijo el ex futbolista.

“Estamos en contacto con Cin. Además, esta mañana hablé con Fran por videollamada y la noté mejor. Se va a poner bien. Es más, le dije a Cinthia que cualquier cosa yo viajaba pero creemos que justo le agarró arriba del avión, que fueron diez horas, y que eso provocó la deshidratación”, agregó el papá también de Charis y Bella quienes por estos días se encuentran en Punta Cana al cuidado de su abuela materna que había viajado con ellas.

