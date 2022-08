Cinthia Fernández compartió el conmovedor reencuentro de Francesca con sus hermanas: “Nos lloramos todo”

Cinthia Fernández mostró el reencuentro de su hija con sus hermanas luego del alta médica

El domingo pasado, Francesca, una de las hijas que Cinthia Fernández tuvo durante su relación con Matías Defederico, fue internada de urgencia en un hospital de República Dominicana. La actual panelista de Momento D (ElTrece) había decidido sorprenderla a ella y a sus hermanas, Charis y Bella, con un viaje a Punta Cana. Pero la niña de 7 años se descompuso durante el vuelo y llegó a destino en estado de deshidratación.

Cinthia pasó unas horas angustiantes en el hospital al lado de su hija, hasta que su cuadro evolucionó y fue dada de alta en la tarde del martes, como confirmó su padre a Teleshow. “Ya está en el hotel con Cinthia”, aseguró Defederico. Y contó que su hija deberá continuar, sin embargo, con un tratamiento ambulatorio. “Sigue con antibióticos y dieta, obviamente”, dijo ya mucho más aliviado.

Desde Punta Cana, Cinthia subió a sus redes un emotivo video del reencuentro de Francesca con sus hermanas. “Miren la sorpresa que les traje”, se le escucha decir a la bailarina al arribar al hotel donde estaban Charis y Bella. Al ver el ingreso de su hermana menor, las mellizas corrieron a su encuentro para estrecharse en un abrazo conmovedor, aflojando unas lágrimas de alivio por la angustia de unas horas que parecieron interminables.

Cinthia Fernández con sus hijas antes de viajar a Punta Cana (Instagram)

“La Moro está con nosotros. Gracias a todos a todos por sus deseos y por estar. Nos lloramos todo. Ahora a cuidar a la flaca en casa y que de a poco pueda disfrutar de esta sorpresa que les preparé, que más tarde y ya tranquila puedo mostrarle”, escribió Cinthia junto al video y de inmediato la publicación se colmó de reacciones positivas para celebrar la noticia. Entre los que dejaron su saludo están Juana Repetto, Evangelina Anderson, Luli Fernández y Sebastián Pampito Perelló, su compañero en las tardes de El Trece.

De esta manera, terminó con final feliz un episodio que mantuvo en vilo a la familia durante las últimas horas, que amagó con complicarse por la negligencia del personal de salud. Fue la propia bailarina la que encendió las alarmas el lunes por la noche, con un posteo de letras blancas en fondo negro: “Inadmisible. Bronca, enojo, dolor”, señaló, mientras su hija permanecía internada por una gastritis aguda.

Cinthia Fernández le agradeció a sus seguidores la preocupación por la salud de su hija

Horas más tarde, Pampito contó en Mañanísima a qué se debían las palabras de Cinthia. “Ella veía que su hija no mejoraba, ¿sabés por qué? porque las enfermeras se olvidaron de darle el remedio a la nena. Como ella venía que no mejoraba, cuando ve a la médica ésta la revisa y le dice ‘no sé cómo decírtelo pero se olvidaron de darle el medicamento’. Con el remedio, pasó mejor la noche”, explicó el panelista, que veía cómo se complicaba la sorpresa que había ideado para sus hijas y que recién ahora

Fernández relató en Momento D el calvario que vivió con Francesca durante el viaje. “Les había hecho una sorpresa a las nenas y me salió todo para atrás. Antes de subir comimos en esa porquería de lugar porque era práctico y porque los nenes quieren comer ahí. El vuelo era a las 12 y a las 2 de la mañana comenzó a vomitar Fran. No paró. Vomitó todo el vuelo. Ya al final del vuelo vomitaba la bilis. Nos bajamos para hacer la escala y ahí vomitó cuatro veces, pobrecita”.

“En el siguiente vuelo siguió vomitando y llegó acá. Nos trasladaron al hotel y en la camioneta se vomitó entera. Le daba dos gotas de agua y me vomitaba entero y ya no sabíamos qué hacer”, continuó angustiada. Al llegar a la habitación le dio un baño a ver si le bajaba la fiebre, pero como eso no ocurría, decidió llevarla a un centro médico para que la vieran. Allí le diagnosticaron una gastritis aguda y de inmediato le pusieron suero. Durante estas horas de incertidumbre, Cinthia y Matías dejaron atrás sus diferencias para estar comunicados y siguiendo minuto a minuto la evolución de la niña, que afortunadamente ya está con sus hermanas para disfrutar el regalo que le preparó su mamá.

