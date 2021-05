La actriz Victoria Onetto es la nueva subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia de Buenos Aires (Gustavo Gavotti)

La actriz Victoria Onetto, de 49 años, fue designada este viernes por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como la nueva subsecretaria de Políticas Culturales bonaerense en reemplazo de Ezequiel David Grimson, que renunció a su cargo el 15 de abril.

“Se propicia designar a Victoria Belloni como Subsecretaria de Políticas Culturales, a partir del 15 de abril de 2021, quien reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo para el cual ha sido propuesta”, dice el decreto 2021-257 que fue publicado en el Boletín Oficial y hace alusión al apellido legal de Victoria.

Si bien la actriz aún no hizo declaraciones al respecto, en su avatar de Twitter y de Instagram ya especificó su nuevo cargo y retuiteó un posteo de la Asociación Argentina de Actores donde la felicitaban por su flamante cargo.

“Desde el Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores le auguramos a la actriz y afiliada Victoria Onetto una exitosa gestión como Subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires. Nuestro afectuoso saludo y los mejores deseos para este nuevo desafío”, dice el mensaje.

Tuit de la Asociación Argentina de Actores que fue retuiteado por Onetto

No es la primera vez que la actriz ocupa un cargo político ya que desde 2018 hasta 2020 se desempeñó como secretaria de Cultura, Artes y Espectáculos del municipio de Avellaneda cuando Jorge Ferraresi, actual Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina, era su intendente.

Onetto había asumido el 9 de julio de 2018 durante un acto en el que la acompañaron muchas personalidades de la cultura y la política. Y fue el propio Ferraresi quien destacó la importancia de su designación en ese puesto: “Es una secretaría muy importante porque tiene una historia de resistencia. Victoria nos da orgullo y prestigio”.

Ella, por su parte, se había mostrado muy agradecida en las redes. “Un gran desafío en mi vida. Inspirándonos en ejes transversales en todas las áreas culturales y la lucha por más derechos para las mujeres. Una patria libre, justa y soberana. Memoria, verdad y justicia”, escribió Onetto en su cuenta en Instagram tras asumir en la Secretaría de Cultura de Avellaneda.

Victoria Onetto ya había ocupado en cargo similar en la Municipalidad de Avellaneda (Foto: Franco Fafasuli)

Pero antes de dar sus primeros pasos en la política, Onetto había quedado en el ojo de la tormenta por un elevado cachet que le había facturado al Municipio de Malvinas Argentinas para presentarse con una obra teatral.

Ocurrió en 2016, apenas unos meses después de la salida del kirchnerismo del poder y, según trascendió, le cobró la suma de $80.000 al intendente Leonardo Nardini, quien defendió el trabajo de la actriz y aseguró que las críticas y el ataque mediático se debieron a que “es una artista K y piensa diferente”.

Onetto, cuyo apoyo al gobierno kirchnerista es de público conocimiento, es nieta de la actriz Lili Massaferro, que militó en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y fue secretaria general de la rama femenina del Movimiento Peronista Montonero.

Onetto es una militante K y su padre era montonero (@onettovictoria)

Su padre, Manolo Belloni, fue integrante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y fue abatido por la Policía Bonaerense en un operativo durante la dictadura militar de Marcelo Levingston, en marzo de 1971.

En una visita al programa de Mirtha Legrand, la actriz habló sobre la militancia política de su progenitor y aseguró que “lo mató a sangre fría la Policía Bonaerense junto a Diego Frondizi, que era sobrino de Arturo Frondizi”. De acuerdo al relato de la actriz, “lo acribillaron, le dieron veintipico de tiros” durante un supuesto enfrentamiento ya que -según entiende- “no eran enfrentamientos” pero ellos lo llamaban así.

“Si la guerrilla estaba haciendo algo que no correspondía, me parece que era deber del Estado detenerlos, juzgarlos y condenarlos, pero no detenerlos, torturarlos, matarlos, tirarlos al río”, remarcó durante la entrevista.

Desde 2010, Victoria está casada con el músico Juan Blas Caballero y es madre de una niña, Eva.

