Estefi Berardi narró su experiencia con el tratamiento para congelar óvulos: “No pensé que me iba a pegar tanto”

Estefi Berardi contó sobre el difícil proceso del congelamiento de óvulos que está haciendo

Días atrás, Estefi Berardi reveló que inició un tratamiento para congelar óvulos. Si bien actualmente está en pareja, todavía no está de todo segura si quiere, en un futuro, convertirse en madre y, ante la duda, prefiere tener asegurada la posibilidad. Pero lo cierto es que este proceso también tiene su lado B, y la panelista lo contó en Mañanísima (Ciudad Magazine), donde también habló sobre sus cambios en su estado de ánimo.

“Es muy intenso emocionalmente, por cualquier cosa me pongo a llorar. No pensé que me iba a pegar tanto. No volvería a pasar por esto, no está bueno”, comenzó expresando en el programa que conduce Carmen Barbieri. Aunque aclaró: “Las inyecciones no duelen, me las di yo, pero por ahí como ahora estoy en proceso no lo puedo ver bien”. Y mostró que tiene un poco de pancita, producto también del tratamiento: “Ya siento que estoy por parir un pibe, mirá lo que es. Es normal que pase porque con las hormonas se hinchan los ovocitos”.

Este martes, en la última emisión de LAM (América), Berardi también había hablado sobre este tema: “El viernes no voy a estar porque es el día que me hacen la punción y los últimos días, lloro sin motivo. Cuando llegué, Nazarena (Vélez) me preguntó y me puse a llorar. No sé por qué me movilizó tanto”.

Estefi Berardi está en pareja hace cuatro años, pero prefiere mantener la relación alejada de los medios

Hace apenas una semana, Estefi había revelado cuánto le había costado hacer este procedimiento “El monto es en dólares, que es al oficial igualmente y eso hace la diferencia, pero también lo podés pagar en pesos, y en este centro al que fui yo había tres cuotas sin interés”, había comentado en esa oportunidad “El precio total sin la medicación es de 800 dólares, y eso te incluye un año de mantenimiento”, detalló, y aclaró que una vez que se vence ese plazo anual, la renovación para mantener cada año el banco de óvulos congelados cuesta 300 dólares..

“La medicación se paga aparte, que es cara, porque sale alrededor de 140.000 pesos, las jeringas y las inyecciones”, explicó. También remarcó que no existe un límite de tiempo para conservar los óvulos, y que eligió esta alternativa para preservar su fertilidad a futuro. “Estoy en pareja, pero no es el momento y sé que quiero ser mamá más adelante, pero todavía no sé cuándo vamos a tener hijos”, había señalado.

Además, había destacado: “Es la forma de, si queremos ser mamás en un futuro, poder programar ese deseo; en mi caso no siento que sea ahora porque estoy con mucho trabajo, pero sí es algo que me gustaría más adelante”. “Estoy tomando unos medicamentos y me estoy dando unas inyecciones, aunque hay una pastilla particular que no la tomé porque da sueño, así que esa la tomo al llegar a casa; pero me estoy preparando. Y tampoco sé cuándo va a ser porque la médica te va haciendo controles. Tengo que ir cada tanto y me hace ecografías para detectar el momento más óptimo”, sostuvo. Y agregó: “Lo arranqué hace poquito, y el tratamiento me hincha la panza, tengo como una pequeña inflamación”, expresó.

A mediados de julio, Soledad Solaro también había revelado que apostó por el congelamiento de óculos. “Están ahí, los ‘solaritos frozen’ como digo yo. Pero la verdad es que ya estoy por cumplir 44 años y no sé si me animo a ser mamá soltera porque mi proyecto es hacerlo con una pareja”, había dicho en su visita a PH, Podemos hablar (Telefe).

