El impactante cambio de look de Natalia Oreiro: se colocó un piercing en la cara

El cambio de look al que se sometió Natalia Oreiro

Natalia Oreiro sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al mostrar un cambio impactante en su look: se colocó un piercing en la nariz. En esta oportunidad, la actriz lució un arito dorado para una producción especial de fotos que llevó a cabo en su regreso a la televisión uruguaya con una nueva temporada de Got Talent.

Para su vuelta a la pantalla chica la popular artista lució un traje blanco con un corset dorado con detalles de bordados y brillos. Con este impactante outfit, la conductora estuvo al frente del primer programa de la tercera edición del reality que busca nuevos talentos en el país vecino.

Recientemente, Natalia protagonizó la película Eva Perón, una miniserie de Star+ que está basada en Santa Evita, la célebre novela de Tomás Eloy Martínez. En la historia se repasa la vida -pero sobre todo la muerte- de Eva y el destino errante de su cadáver embalsamado, oculto y profanado durante más de 15 años.

“Estoy muy agradecida de participar en un proyecto muy ambicioso”, dijo en una entrevista con Teleshow la actriz -que comparte elenco con Darío Grandinetti, Ernesto Alterio, Francesc Orella y Diego Velázquez-, sobre un papel para el que fue elegida a través de un casting, a pesar de su status de estrella. Y lejos de afectar su ego le dio la seguridad necesaria para hacerle frente al papel: “Hay algo que los directores vieron en mí”, agregó.

“Cuando me convocó María Laura Berch, que es la directora de casting de Santa Evita, y además es mi coach personal, me quedé en silencio. Y finalmente me animé. Dicen que el tren no pasa dos veces, y yo dije: ‘Quizás no pase tres. Lo voy a intentar’. Me preparé con los recursos que tenía y vi el trabajo de todas mis compañeras actrices interpretándola y debo reconocer que todas encontraron una emoción, una fragilidad, una valentía, una emoción distinta”, explicó sobre el casting.

Muy pronto, Oreiro debutará en la televisión argentina como host de Quién es la máscara?, el espectacular big show musical de Telefe, éxito en el mundo, en el que grandes celebridades de las más variadas disciplinas compiten, desplegando su destreza musical, ocultando su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza. Hay una gran expectativa por este show que propone un impresionante despliegue artístico.

En este formato, veinticuatro famosos participan de este desafío, con su voz y actitud preservando su identidad dentro de sofisticados disfraces y procurando no ser descubiertos para continuar en el certamen. Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani y Karina La Princesita cumplirán el rol de investigadores poniendo toda su astucia, intuición e imaginación para develar el secreto mejor guardado: quiénes son las celebridades detrás de esos impactantes trajes.

En este desafío, Natalia será la encargada de moderar la interacción entre los participantes y los investigadores, quienes, a través de especulaciones, intentarán descubrir el secreto mejor guardado. En tanto, los participantes, darán todo de sí para despistar, mantener el misterio y no ser desenmascarados. Los investigadores y el público serán quieren voten por las mejores performances y, cada día, habrá un eliminado que finalmente se quitará la máscara y revelará su identidad.

