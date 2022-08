Dani Porchetto, íntimo: su nueva canción, la relación con su padre Raúl y la imperdible anécdota del día que tocó para Roger Waters

Dani Porchetto

Dani Porchetto toca el piano desde los dos años. Hijo de la leyenda del rock argentino Raúl Porchetto, mamó de muy pequeño la música y la convirtió en su profesión.

En diálogo con Teleshow, presentó “Dejar tu amor” -su flamante canción-, habló de la relación con su padre, de la escuela de música que encabeza, los proyectos que tiene y recordó el día que tocó para Roger Waters con una anécdota imperdible. “ Le di mi tarjeta de la academia. No creo que me llame para aprender, pero si necesita algo en Buenos Aires capaz que se comunique ”, manifestó entre risas.

— La primera pregunta es sobre “Dejar tu amor”, la canción que lanzaste hace unos días. ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Tu papá participó?

— La compuse ya hace un tiempo pero decidí que el momento de grabarla y lanzarla era ahora. Me gusta componer desde una idea melódica y no tanto desde lo rítmico. Es absolutamente todo lo contrario a lo que se está escuchando hoy en día . Y en este contexto totalmente hostil en cuanto al mercado es que me divierte sacar este tipo de temas, con la idea de no pertenecer a ningún movimiento ni a nadie...

En la grabación todo fluyó porque además de estar acompañado por buenos músicos que entendieron para qué lado quería llevar el tema, me dieron su apoyo. Tuve la suerte de producirlo con Pablo Motyczak, bajista de Rata Blanca, que a la hora de trabajarlo me entendió a la perfección. Estoy muy contento con el resultado. También papá participó en esta canción, como en todo lo que hago referido a la música. Tengo la suerte de tener ese filtro de experiencia y calidad musical. Sería muy tonto de mi parte desaprovecharlo.

“Dejar tu amor” - Dani Porchetto

— ¿Qué músicos te acompañan? ¿La idea es publicar un disco y empezar a girar?

— Me acompañan Hernia Rico en batería, Pablo Motyczak en bajo, Antonela Vinaccia y Ana Clara Porchetto en las coros y, como es un tema muy de guitarras, lo hice con tres guitarristas diferentes para que cada uno le aporte algo distinto a la canción. Ellos son Javier Torrecillas, Fabián Passaro y Federico Gamba.

Este es un punto de partida para empezar a dar a conocer mis composiciones y, desde ya, nada más lindo que salir a girar y tocarlas en vivo. Tengo muchas canciones escritas y voy a estar lanzando una por mes a través de todas las plataformas digitales.

— Sé que estas muy metido hace varios años con la escuela. Contanos cuántos chicos asisten, cómo son las clases, qué instrumentos enseñan, de qué edades son las alumnos...

— Sí, ya van muchos años que me dedico a la enseñanza y es algo que me apasiona. La academia está en Vicente López y verdaderamente es un ambiente muy cálido para hacer música. Asisten más de 200 alumnos de todas las edades que vienen a aprender canto, piano, guitarra, bajo, etcétera.

Dani Porchetto en pleno show

Las clases son personalizadas, por lo cual podemos hacer un trabajo muy bueno con cada uno de las chicos y chicas que asisten a Daniporchettostudio. Definitivamente es un lugar distinto en zona norte para aprender a cantar y tocar un instrumento. A los que quieran venir, pueden contactarse a través de mi Instagram.

— No puedo no preguntarte por tu papá y tus inicios en la música. lmagino que es tu gran influencia e inspiración. Además, trabajás con él. ¿Cómo es la relación que tienen y cómo es trabajar con Raúl?

— Toco el piano desde los dos años. En casa se respiraba una atmósfera de música todos los días. Era cotidiano verlo a papá en el piano componiendo y ahí es donde yo hacía mis apariciones, interrumpiéndolo constantemente para ser parte de esa tocada. Con el tiempo me fui formando en lo que sería mi profesión.

Con papá tenemos una relación excelente y trabajo con él hace más de 20 años . Compartimos a diario y en cuanto a lo musical nos entendemos a la perfección. La experiencia y la creatividad la tiene él, así que yo trato de acompañarlo de la mejor manera. Y en esta oportunidad, con mis canciones, él hace lo mismo. Porque a pesar de entendernos musicalmente, tenemos formas diferentes de componer.

El día que Dani Porchetto tocó junto a su padre para Roger Waters

— Quería recordar el día que tocaste para Roger Waters con tu papá en la Legislatura Porteña. Un momento soñado me imagino...

— Uno sabe que la vida es ahora y que hay que vivir el momento pero es casi imposible llevarlo a cabo. Bueno, creo que ese día lo logré. Tengo guardado en mi cabeza cada instante. Y tuve la fortuna de estar ahí tocando el piano para una de las mentes más brillantes de la historia del rock. Y una anécdota increíble es que le di mi tarjeta de la academia de música a Roger Waters. No creo que me llame para aprender, pero si necesita algo en Buenos Aires capaz que se comunique. (Risas).

— ¿Cuáles son tus planes y proyectos?

— Con la música me di todos los gustos que te puedas imaginar. Pero, cuando te dedicás al arte, en cualquier momento podés tener algo que te sorprenda. Así que estoy abierto a todo, trabajando fuerte y esperando que sigan sucediendo cosas lindas. Además, con muchas ganas de salir a tocar, recorrer el país, viajar al exterior y seguir presentando muchos temas nuevos con esta propuesta de rock “vieja escuela” que me caracteriza.

Hicimos el lanzamiento del tema el pasado 10 de julio en Moby Dick Buenos Aires y salió realmente increíble. Es uno de los lugares más bonitos de la Costanera y con una onda tremenda de toda la gente que trabaja ahí. Fue una noche mágica. Los invito a todos los que aún no escucharon “Dejar tu amor” que lo hagan a través de Spotify y que me sigan para todo lo que viene en mi Instagram: @daniporchettostudio.

