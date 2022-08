Por tercera vez, operan del brazo a Fede Bal: Carmen Barbieri dio detalles de la intervención

Fede Bal deberá ser operado nuevamente en el brazo

A finales de abril, Federico Bal se accidentó en Brasil mientras grababa algunas escenas para la nueva temporada de Resto del mundo, el ciclo que se emite los sábados a la medianoche por la pantalla de El Trece. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal sufrió una fuerte caída mientras practicaba parapente. Como consecuencia, sufrió una fractura expuesta en su brazo y lesiones múltiples.

Rápidamente, el joven fue operado en dos oportunidades en Río de Janeiro, Brasil, para mejorar la movilidad del brazo. Este viernes, él tiene previsto una tercera intervención en su brazo, en una clínica de Buenos Aires, según anunció Carmen en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine): “Él no quería que lo contara. Es la tercera operación en su brazo, no es que lo operaron mal, pero parece ser que hay que cambiarle un fierrito que le pusieron adentro de la médula”.

Fede Bal subió esta foto en Instagram antes de la operación

“Los médicos primero hicieron una operación y después otra. Cuando salió de la clínica no se hablaba de una tercera operación, pero había que esperar a ver si soldaban”, agregó la capocómica. La panelista Estefi Berardi también habló con el mediático y dio algunos detalles sobre la intervención: “Fede me explicó que se quebró el radio y el cúbito, y uno de esos no está soldando con esa plancha que le pusieron. Entonces, se la tienen que sacar y reemplazarla por unos clavos y otras cosas”.

Además, Barbieri se mostró muy confiada en los médicos que atienden a su hijo: “Va a quedar bárbaro. Inclusive va a poder hacer gimnasia y volver a entrenar”. Luego, explicó que deberá cumplir con 20 días de recuperación y de reposo. Apenas le den el alta médica, volverá a viajar: “Por eso estuvo trabajando tan duro, para dejar grabados programas para Resto del mundo, y después vuelve a viajar a Estados Unidos, a Boston...”.

En su cuenta de Instagram, Federico se sacó una selfie desde la clínica, antes de ingresar al quirófano. En todo momento, lo acompaña su pareja, Sofía Aldrey. “Sé que va a ir todo bien y no quiero que sufra pero él se la banca y no está bajoneado ni nada de eso”, agregó Carmen. “Lo que más le dolió fue dejar el boxeo, porque no sé si va a poder seguir pegando. Pero yo creo que todo va a volver a la normalidad. Él está bien, en buenas manos”, finalizó.

Por último, recordó que ella también deberá operarse de la mano este sábado. En su programa había contado detalles de su problema de salud: “Tengo una sinovitis, se empezó a poner duro. Es un líquido que se junta y se hace como una nuez “. Luego de visitar a su médico, dio detalles de lo que ocurrió: “Antes de operar, me metieron una aguja con el ecógrafo y no pudieron sacar líquido. Por el momento, tengo una manopla y estoy vendada. No es nada cruento, pero sigue saliendo sangre”. Finalmente, el médico le dijo que sí o sí debía pasar por el quirófano.

