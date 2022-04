Fede Bal mostró cómo quedó su brazo tras el accidente que sufrió en Brasil: “Pudo haber sido fatal”

Luego de haber sufrido un duro accidente en Brasil que le provocó una fractura expuesta y múltiples lesiones en su cuerpo, Fede Bal mostró cómo le quedó su brazo desde la clínica en la que permanece internado.

“En este momento estoy muy bien, completamente amorfinado. Se puede ver toda la cantidad de suero que tengo ahí colgando. El dolor fue muy grande, ahora estoy con muchos calmantes y relajantes porque fue un golpe terrible, un accidente súper agresivo y violento que podría haber sido fatal”, explicó el hijo de Carmen Barbieri en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

“No soy de exagerar, fue un accidente tremendo, que ahora terminó con un brazo todo roto que me tienen que reconstruir, pero estamos… ¡Vamos arriba!”, dijo y después agregó: “También tengo una fractura de nariz y una fisura de pómulo, pero estamos bien”.

Fede Bal después del accidente que sufrió en Brasil

A continuación, Fede mostró cómo le quedó el brazo tras la fractura expuesta. “Es como un porta toalla de un toilette, agarra el hueso… se rompió el hueso. Está enganchado al hueso directo y lo tiene en pausa. Cuando pasa este tipo de cosas y una factura tan grande y expuesta, lo que hay que hacer es un lavaje por todos los agentes que entran cuando vos chocas o tenés un accidente”, explicó Bal.

“Estuve 16 horas en un centro de salud que no tenían los recursos para no poder operarme. Fueron de terror las últimas 48 horas”, cerró después.

Fede Bal

“Fue un accidente bastante difícil, todavía no caigo. Tengo flashes cuando me voy a dormir de todo lo que viví, de todo lo que vi cuando me levanté del accidente, que no sé si me voy a poder borrar”, había contado Fede en una entrevista con Intrusos (América).

Y explicó: “Es como si fuese un parapente con toda la vela, pero tiene una estructura muy rústica, austera, de caños y un súper ventilador, que es como la hélice de un motor. Ya la primera vez se había enganchado el camarógrafo con la vela y ya no le tomé confianza. Y de golpe, parece que hubo una ráfaga de viento, un bache que pisa la rueda delantera. Y no hay chasis, tu cuerpo es el chasis. Entonces, se da vuelta, volcamos y rodamos.”

Luego detalló: “Me fracturé la nariz, me romí un pómulo, me caí al piso y me cayó arriba todo el motor, entonces me fracturé en tres partes el antebrazo. Era una película de terror, no sé cómo explicar la sangre que salía”. Y comentó que el lugar tiene un servicio de salud bastante precario.

Fede Bal relató el accidente que tuvo cuando lo subieron a una silla de ruedas

Sin embargo, tratando de ponerle un poco de humor a la situación, el actor contó una insólita anécdota de cuando lo trasladaron a la clínica. “Cuando me suben al auto, la sangre salía para todos lados, el brasilero se volvió loco y gritaba. ´Pará un poco, me estás poniendo nervioso´, le digo. Nico, el argentino, me hacía un torniquete porque la sangre era como en Pulp Fiction. Y el brasilero empezó a agarrar todos los baches, las lomas de burro. Le decía: ´Andá más despacio, me vas a matar´”, relató.

Entonces reveló el otro accidente que tuvo: “Cuando llego a la salita, me sube a una silla de ruedas y el tipo, de la fuerza, agarra un zócalo y me tira al piso. Ya ahí le dije: ´Salí de mi vista, brasuca, no te quiero ver más, dejame en la guardia, te lo pido por Dios´”. Por último, Fede destacó la presencia de su madre, Carmen Barbieri, y de Sofía Aldrey, su novia. “Llegaron antes que yo a la salita”.

SEGUIR LEYENDO: