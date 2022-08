La mamá de El Noba se enojó por el video viral en la tumba de su hijo: “No dí permiso para que lo filmen”

El Noba con su mamá, Vanesa Aranda

Vanesa Aranda, la mamá de Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, reaccionó ante el video viral que se grabó en la tumba de su hijo, quien murió el 3 de junio de este año y en el cual algunos usuarios de las redes sociales aseguran que se escucha la voz del fallecido cantante.

“Hay cosas que muestran sin pedir permiso y sin compasión, como el video que hizo un pibe en YouTube y no me pidió permiso. Yo tuve que buscar a este muchacho y le expliqué lo que pasaba. Para mí no corresponde ni por respeto a mí ni por la nena de 6 años”, dijo Aranda en referencia a Alin, su nieta e hija del cumbiero.

“Yo por no ser mala, no cerré el nicho de mi hijo y vos ves detrás del vidrio. Supuestamente, dicen que se escucha la voz de mi hijo y no lo es. Yo no le di permiso a que filme eso, es una falta de respeto para su hija y para toda su familia. Me dijo que era un cementerio del Estado, pero es mi hijo”, manifestó Aranda y descartando la posibilidad de que se escuche la voz de El Noba en el video viral.

Vanesa Aranda, mamá de El Noba

“Él me dijo que era un homenaje y no es un homenaje lo que hizo. Se hubiera contactado conmigo para preguntarme y en todo caso ahí veíamos que se hacía. Los videos salen con el nombre de él, lo llamé y le expliqué mi situación”, agregó Vanesa en cuanto al diálogo que tuvo con Egui Sosa, el youtuber autor de la pieza audiovisual en cuestión.

“Lo que quiero que entiendan es que para mí no es El Noba: para mí es mi hijo, es Lautaro y se lo expliqué bien. Él lo tiene que entender, él me dijo que lo amenazaron pero yo no sé eso, no tengo nada que ver ahí. Le hablé como mamá”, cerró Aranda en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live.

El Noba falleció en junio pasado luego de permanecer internado durante 10 días en el Hospital El Cruce de Florencio Varela al protagonizar un accidente vial. Tenía 25 años y había quedado en coma por el politraumatismo en el cráneo que sufrió después de impactar su moto contra un Peugeot 208 y salir despedido. El choque se produjo en el cruce de las calles Luis Braille y Solís, en Varela, y el cumbiero no llevaba casco.

Se viralizó un video grabado en la tumba de El Noba en el que se escucharía su voz

Sus restos descansan en el cementerio municipal de Florencio Varela, y todos los días son muchos los fanáticos del músico quienes se acercan para dejarle distintas ofrendas en su tumba, desde flores, cartas, rosarios y hasta estampitas de distintos santos. También hay quienes llegan hasta allí para pedirle algún milagro, que les consiga trabajo o incluso agradecerle.

En ese contexto, Egui Sosa fue hasta la tumba del cumbiero y grabó un video que en las últimas horas se volvió viral. Es que, según señalaron muchos internautas, parece que de fondo se escucha la voz del fallecido cantante. “El Noba quien fue un referente de la Cumbia 420, mirá: Lautaro René Coronel, El Noba”, relata Sosa en la grabación que subió a sus redes sociales. Mientras habla, se escucha otra voz que dice: “Abran”.

