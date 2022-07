Estefi Berardi abandonó el programa de Carmen Barbieri en vivo: “¿A dónde vas?”

La panelista se fue de Mañanisima en vivo y la conductora la mandó al frente en tono de humorada

El viernes Estefanía Berardi sorprendió a Carmen Barbieri en pleno programa de Mañanísima, el ciclo que la capocómica conduce en la pantalla de Ciudad Magazine. La panelista abandonó el estudio en vivo y la conductora la mandó al frente, asombrada por lo que pasaba detrás de cámaras. Luego del desconcertante momento, aclaró el motivo de su breve ausencia y explicó que no tuvo que ver con la visita de Martín Salwe, el exparticipante de El Hotel de los Famosos, que los acompañó como invitado.

En medio del bloque gastronómico, que esta vez estuvo a cargo del chef Santiago Albornoz del Azar -quien también tuvo cierto protagonismo en el reality de El Trece por su fugaz romance con Melody Luz-, Barbieri se percató de algunos llamativos movimientos en el backstage. “¡Estefi Estefi! Tomala a Estefi, ¿a dónde vas?”, le consultó mientras las cámaras enfocaban a Estefi corriendo de espaldas hacia un pasillo. “Se fue porque vino Martín al piso”, bromeó el cocinero, al tanto de los dichos de la panelista sobre la tensa relación laboral que mantuvo con el locutor un tiempo atrás.

Sin perder la sonrisa, el semifinalista que perdió contra Alex Caniggia, se tomó con humor la indirecta, y enseguida Pampito aclaró: “Se fue al baño”. Albornoz continuó con la receta que estaba explicando antes del imprevisto, y dos minutos más tarde Berardi apareció en escena nuevamente. “¿Qué pasó? ¿No podías aguantar el chorrito?”, lanzó sin filtro la madre de Fede Bal. Y agregó: “¿Pero a esta chica qué le pasa? Se hace pis a cada rato...”.

Carmen Barbieri se sorprendió por la ausencia de Estefi Berardi y le preguntó el motivo en vivo

“Tomo mucho líquido acá y no puedo aguantar”, justificó la integrante del panel de El Ejército de LAM (América). Entre risas, la conductora le reclamó: “No veo que te pase esto en las dos horas que estás con Ángel de Brito”. Cabe recordar que no es la primera vez que Estefi se retira del programa en vivo, ya que a fines de junio tuvo un cruce con el hipnotizador John Milton, por dolores corporales que había sufrido luego de entrar en estado de hipnosis. Cuando Carmen vio que no podían llegar a un acuerdo, le dio permiso a la panelista para que abandonara la entrevista hasta que culmine la charla, y no dudó en aceptar.

En cuanto a su experiencia como compañera de trabajo de Salwe, la angelita había contado una particular anécdota días atrás. “Me cae mucho mejor Locho (Loccisano) que Salwe, que tengo buena onda, pero tuve situaciones... Una vez me hizo llorar”, reveló. “No sé si me quiso ayudar o me quiso perjudicar”, aclaró, y comentó que todo ocurrió cuando compartían equipo en Siempre show, un programa de LaFlia que conducían Noe Antonelli y Tomás Dente en Canal Magazine.

De casualidad ella había visto en un restaurante cómo un flamante exnovio de Nicole Neumann se retiraba con una supuesta novia de Luis Miguel. Como al día siguiente no había programa, Estefi lamentó tener que guardarse la información que sentía que era para tapa de revista. Y se lo comentó a Salwe, que le dio un consejo: “Contale a El Productor Enmascarado, porque está tan bueno y por ahí lo podés contar en otro programa de la productora”.

Estefi le hizo caso y le escribió a Gabriel González, el verdadero nombre del histórico productor de LaFlia, pero no obtuvo respuesta. Los involucrados en cuestión eran Tomás Tasin y Mollie Gould y el asunto efectivamente tuvo su repercusión mediática. Estefanía le sacó captura de pantalla a la tapa de la revista y se lo envió a Salwe: “Viste que estaba bueno. Que choto que Gaby no me dio bola”, escribió al pie de la imagen. Según contó, Martín le hizo captura al mensaje y se lo envió al productor: “Gaby leyó ‘que choto Gaby, se calentó y me empezó a decir de todo. Para mí fue feo, porque recién había entrado al trabajo y me puse a llorar. Nunca un jefe me había hablado así”.

En ese momento, sus compañeras le consultaron cuál fue la actitud del locutor: “Martín me pedía perdón, me dijo que me quiso ayudar, que le quiso decir que Estefi tenía razón, pero no sé. Le hizo screenshot (captura de pantalla) a la información y por un momento me la hizo pasar mal”. Y concluyó: “Para mí no hay que hacer eso”.

SEGUIR LEYENDO: