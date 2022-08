Luisana Lopilato compartió una curiosa tradición que practica con su familia antes de dar a luz

Luisana Lopilato se convertirá en madre nuevamente en los próximos días

Todo es felicidad en la vida de Luisana Lopilato. Es que faltan tan solo días para que se convierta en madre por cuarta vez junto a su esposo Michael Bublé y por eso la actriz se muestra ansiosa con la pronta llegada de su pequeña. Muy activa en las redes sociales, comparte a diario con sus más de seis millones de seguidores en Instagram cada paso que da en su vida personal y profesional y, en este sentido, en las últimas horas publicó las imágenes de una curiosa tradición que cumple cada vez que está por agrandar su familia.

“Como en cada embarazo, faltando sólo dos semanas, transformamos la panza en arte para tener nuestro recuerdito en casa ¡Te esperamos bebita!”, escribió junto a dos postales en las que se ve cómo sus hijos Noah, Elías y Vida, junto a su padre, realizan una especie de molde de la pancita que tiene. Y cerró: “¡Muchísimas gracias a mi doula por ayudarme y acompañarme en todo este proceso!”.

Las imágenes de la particular tradición de Luisana Lopilato

En tanto, también compartió otras fotos del tierno momento en sus stories: “Amamos y disfrutamos nuestra tradición familiar. De cada embarazo transformamos la panza en arte y un recuerdo para siempre”.

Luisana también compartió más imágenes de la creativa tradición en sus stories

Días atrás, su hermano Darío había revelado su desopilante reacción cuando le pidió presenciar el parto de su primer hijo. “En Canadá, la parturienta puede hacer una lista con las personas que pueden acompañarla en el parto, y yo le pedí por favor a Luisana estar presente cuando nació mi sobrino Noah...”, recordó en diálogo con Detrás de escena, el ciclo que conduce el periodista Daniel Gómez Rinaldi por AM 540, sobre la emoción que lo invadió cuando supo que muy pronto iba nacer el primogénito de su hermana menor. Intrigado por la reacción de la actriz, el conductor le preguntó cuál fue la respuesta de la futura mamá en ese entonces, y entre risas, el actor confesó: “Ella me respondió: ‘¿Vos estás loco? ¿Cómo vas a entrar a verme la chucha? ¡Te quedás afuera, Darío!’”.

En el plano laboral, Luisana acaba de estrenar Pipa, el largometraje que completa la trilogía de películas que comenzó con Perdida y luego La corazonada. La historia está basada en el libro de la periodista y escritora Florencia Etcheves, y tuvo su estreno global el 27 de julio por Netflix. Cabe aclarar que sus dos últimas películas son producciones de Hecho en Argentina, el apartado de Netflix Latinoamérica centrado en producciones originales nacionales. La película sucede en el norte argentino y el tráiler promete un western que volverá a involucrar a Pipa en un caso, esta vez en la muerte de una joven.

Además, en enero la ex Rebelde Way volverá a trabajar al país, ya que será una de las protagonistas de la versión teatral de Casados con hijos, que promete ser uno de los sucesos de la Calle Corrientes en el verano. En abril, Telefe anunció que finalmente, y luego de haber sido suspendida por la pandemia, la obra debutará a comienzos del próximo año. En ese entonces, trascendieron las fotos del reencuentro entre los protagonistas, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis, a los que se sumó un “inesperado vecino”, Michael Bublé. El marido de Lopilato no solo fue testigo de esta reunión, sino que también fue el encargado de retratar el momento en el que los actores comenzaron a trabajar en lo que será la obra.

