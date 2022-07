La felicidad de Marcelo Tinelli al tener a sus hijos Lolo y Cande en Canta Conmigo Ahora

Marcelo TInelli llegó con su hijo Lolo al debut de Canta Conmigo Ahora (Video: El Trece)

Fue un debut soñado para Marcelo Tinelli. Después de 16 años del Bailando -que el último año reversionó con La Academia -, el conductor apostó por un formato completamente renovado: Canta Conmigo Ahora. Y lo hizo de la forma que más lo caracteriza: acompañado por su familia, pero en esta ocasión con una participación mucho más activa de sus hijos.

En principio, el hombre de Bolívar sorprendió haciendo su entrada triunfal al imponente estudio con Lolo, su hijo menor, fruto de su exrelación con Guillermina Valdés. “¡Qué lindo estar acá por Dios! ¡Cómo se extrañaba! Y hoy tenemos al co-conductor, ¡guarda!”, expresó mirando al niño, y luego de dar su ya clásico saludo de “¡Buenas noches, América!”, dio paso a que su hijo lo repitiera, algo que hizo con un sorprendente carisma, y que provocó que todos los presentes lo aplaudieran de pie. Mientras tanto, la cámara también enfocaba a Francisco y Juana, sus otros hijos de su anterior matrimonio con Paula Robles. La única gran ausente fue Micaela, que no pudo estar porque ya se encuentra radicada en México.

Pero esa no iba a ser la única participación activa que Marcelo tendría por parte de sus hijos. En una decisión que sorprendió a muchos, y tal como se había anticipado días atrás, Cande aceptó formar parte del elenco de 100 jurados del programa. No lo hizo sola, sino que fue acompañada por su novio, el cantante Coti Sorokin. Con la música de “Nada fue un error”. la pareja hizo su ingreso al piso y tuvieron un divertido ida y vuelta con el conductor.

“Bienvenidos, estamos muy contentos de tenerlos, más allá del enorme amor que le tengo a mi hija y que te tengo a vos también, me encanta que estén acá, y te lo quiero decir públicamente antes de empezar este programa, que has dejado un montón de shows en España y has venido para acá a estar como jurado en este certamen. Desde el primer día que te conté la idea, tanto vos como Lelé, se prendieron y dijeron ´vamos a estar´. Dejaron Madrid y acá están, así que gracias”, le expresó a su yerno.

Cande Tinelli y Coti Sorokin debutaron en Canta Conmigo Ahora (Video: El Trece)

Feliz por el recibimiento, el también compositor le confesó qué era lo que lo había motivado a aceptar: la propuesta “Nos encantaba la idea, gracias a vos, Marce. Si no estaba ella, yo no venía”. “Y ella si no estabas vos, tampoco venía”, agregó Tinelli. “Sí, era mutuo, ´si, vos vas, yo voy’ y viceversa. Era ´vamos juntos´ o nada”, explicó la influencer. En tanto, ambos admitieron estar un poco nerviosos. “Es algo nuevo para nosotros, yo no hice tele nunca”, comentó Coti. Y acto seguido, Marcelo los invitó a acomodarse en el jurado.

Luego, el anfitrión siguió presentando a otros de los integrantes más notables del jurado. Entre ellos, José Luis El Puma Rodríguez y Cristian Castro, quienes también tuvieron su momento con Tinelli. Un rato después, se hizo un paneo rápido por el resto de los 100 jurados, entre los que se encuentran compositores, cantantes, actores, actrices, médicos, cantantes de templo, drag queens. Allí también se vieron algunas caras conocidas, como Gladys La Bomba Tucumana, Luciano El Tirri Giugno, Manuel Wirtz, Locho Loccisano y El Bahiano.

