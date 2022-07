Cinthia Fernández celebró la posibilidad de que Rodrigo De Paul no vaya al Mundial por su conflicto con Camila Homs

Cinthia Fernández, Rodrigo De Paul y Camila Homs

En la cuenta regresiva de cara al Mundial de Qatar, mucho se habló respecto a si Rodrigo de Paul podría viajar o no, dado que tiene causas judiciales con su ex pareja, Camila Homs. Aunque su abogada aclaró que por el momento sí podría hacerlo, la participación del novio de Tini Stoessel sigue dando que hablar.

En las últimas horas Cinthia Fernández, quien con su ex mantiene un conflicto similar al del futbolista con la madre de sus hijos, opinó sobre una posible sanción de la FIFA. “Qué bien que no lo dejen ir al Mundial si no llega a cumplir con la cuota alimentaria. Qué bien que pasen estas cosas”, escribió en sus redes.

Cinthia Fernández opinó de De Paul

En realidad, los rumores de que podría peligrar su viaje a Qatar surgieron luego de que María O’Donell le consultara en su programa radial al Chiqui Tapia cómo los conflictos con Homs afectarían al deportista de 28 años, a lo que el dirigente respondió: “Creo que están iniciando el divorcio. Hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria que le corresponde, falta, y en el marco de lo que falte, no creo que ningún padre se niegue a darle a sus hijos lo que le corresponde”.

Luego explicó: “Para ir Qatar lo que no tenés que tener es ninguna denuncia penal, ninguna condena pendiente. Por ejemplo, sobre algo de género. Es lo que marca el reglamento FIFA”.

Mariana Gallego, abogada de Rodrigo de Paul, aclaró: “Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe; denuncia de violencia, tampoco existe; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario, porque la primera condición de un incumplidor alimentario es que exista un reclamo y acá no existe”. En este punto, explicó que fue el propio De Paul el que inició la fijación de cuota alimentaria el mismo día que se cerró la mediación.

Luego de que trascendiera la posibilidad de que no fuera al mundial, Homs, con quien estuvo once años en pareja y tiene dos hijos en común, habló: “Lo respeto y lo quiero porque es el padre de mis hijos. Nunca desearía ni quisiera hacerle daño, por así decirlo. Ni dejaría que deje algo de hacer que sé que es un montón para él. Sueña con eso. Ojalá que las cosas se puedan arreglar antes”.

La semana pasada las partes tuvieron una última audiencia en pos de llegar a un acuerdo por la demanda por compensación económica que ella inició, pero ésta fracasó e irán a juicio. Según informaron a Teleshow allegados al futbolista, él se hace cargo de los gastos y necesidades de sus hijos, a la vez que mantendría diálogo con su ex, quien le solicita las cosas que ella y los chicos necesitan. De esta manera, dieron a entender que dado que él estaría cumpliendo con sus deberes, es que ella no tendría “urgencia” en cerrar un acuerdo.

Por otro lado, en Socios del Espectáculo, donde habían informado que no hubo acuerdo, aseguraron que habría sido él quien rechazó la solicitud de ella. Lo cierto, es que sea por la postura intransigente de uno o de otro, la ex pareja concluyó la etapa de mediación y en los próximos días ya estaría el acta habilitada para que se le de comienzo al juicio correspondiente.

Luciana UIla, abogada especialista en familia quien representó a Rocío Moreno en su acuerdo con Paulo Londra en un caso similar al de Homs y De Paul, había explicado a Teleshow en qué consiste la “compensación económica”: “Esto es que cuando dos personas tienen un proyecto de vida común, en este caso estaban bajo unión convivencial y tien hijos y se da la ruptura y frente a eso uno de los miembros queda en desequilibrio económico, una de esas partes puede pedir una compensación, porque ha dedicado su vida al cuidado de su familia”.

SEGUIR LEYENDO: