Belén Francese festejó el primer cumpleaños de su hijo Vitto: “El mejor plan siempre fuiste vos”

Belén Francese y Fabián Lencinas junto a su hijo Vitto

“Hace un año... lo miro y no lo puedo creer”. Belén Francese se mostró muy conmovida y emocionada por el primer cumpleaños de su hijo Vitto, fruto de su relación con su marido, Fabián Lencinas.

La actriz -que tiene casi un millón de seguidores en Instagram- compartió fotos de las primeras horas de su bebé, recordando aquella experiencia en la maternidad, y también celebró el año de su hijo con fotos actuales. Además, posteó un video con Moria Casán, su madrina.

Los días previos al cumpleaños, la artista había hecho un posteo con un significativo texto. “A menos de 24 horas del día que se iba a transformar en el más feliz de toda mi vida. Mañana Vitto cumple un año y me siento más ansiosa que el casamiento, el embarazo, un debut en teatro o televisión”, se sinceró quien tiene una larga experiencia en los medios, y quien celebró su boda en Mendoza cuando estaba embarazada.

Moria Casán celebró el primer cumpleaños de su ahijado, el bebé de Belén Francese (Video: Instagram)

“Me parece que eso no es nada ante semejante desborde emocional que manejo”, admitió entre risas y agregó sus sentimientos más puros: “Alegría infinita y un amor puro inexplicable”. En tanto, contó que su hijo “todavía toma la teté” (haciendo referencia a que lo está amamantando) y le pidió paciencia a sus seguidores con los próximos posteos hasta el festejo del sábado. Además, dijo que encontró un video del parto, aunque no especificó si lo compartirá en sus redes.

Horas más tarde, ya en el día del cumpleaños de su hijo, Belén le dedicó un nuevo posteo junto a fotos de Vitto en la cuna con una decoración especial. “Hace un año naciste. De repente te me cambiaste de lugar y fecha y desde ahí me di cuenta tantas cosas y una: es como la vida quiere, amor mío. Por más que nos matemos planificando cosas, la vida siempre tendrá el mejor plan. Y el mejor plan siempre sos vos”, escribió la actriz a flor de piel.

El primer año de Vitto Doménico, el hijo de Belén Francese (@belufrancese)

“Feliz primer añito, enano, pochi de mi alma. Mi Vitto Doménico. Desde que llegaste todo es luz, alegría y bendición. Desde la panza ya te manifestabas tan Vitto. Te amo más que a nada en el mundo mundial. Mamá siempre para vos”, agregó Belén y anticipó que comenzaba “la semana de festejos hasta la party (fiesta)” del sábado.

“Te quiero hacer regalos hasta más de los 50. Sos mi bebé siempre. Dejame. Dios te bendiga, amor mío, hijo mío”, continuó y antes de concluir el posteo, sumó: “Sigo en modo postparto”.

(@belufrancese)

Tiempo atrás, cuando Belén Francese presentó a Vitto en una entrevista íntima con Teleshow, había definido a la maternidad como “un mundo maravilloso”: “No tenía idea de que era así. Una cosa es que te cuenten, pero vivirlo es distinto. Siempre cuentan la mejor parte, que es lo más lindo que te pasó, pero nadie te dice que no vas a dormir, los cólicos.... Me quedo atada de por vida. No suelto más a mi hijo. Estoy muerta de amor”.

“Amo a los bebés, me vuelven loca. Tendría un montón. Si hubiese arrancado antes, tendría un montón de hijos porque son lo más lindo del mundo”, agregaba por ese entonces la actriz.

