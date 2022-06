Marcela Tinayre habló del futuro televisivo de Mirtha Legrand y dijo: “Que El Trece se haga cargo”

Marcela Tinayre hablo del futuro televisivo de Mirtha Legrand

Esta semana Story Lab, la productora que encabeza Nacho Viale, dio un importante anuncio acerca del futuro de Mirtha Legrand en la televisión e informó que se venció el “derecho de preferencia” que tenía El Trece para emitir los formatos La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. Así las cosas, se estableció que la productora tiene libertad de acción para negociar con cualquier otro canal de la tevé de aire.

Este martes Marcela Tinayre, hija de la diva y mamá de Viale, dio su opinión al respecto. “Se terminó el contrato o no sé qué pasó. Son negociaciones, chicos: se terminó, pero irá a otro lado”, dijo ante la consulta de un movilero de LAM (América). “No sé cómo está mi mamá porque no hablé... Tampoco hablé con Nacho, no hablo todos los días”, agregó sobre los sentimientos de sus familiares.

“Se sabía hace tiempo de esto, se sabía que estaban en negociaciones. En un contrato así, de ese nivel, hay negociaciones de todos lados. No sé nada y no quiero meterme a decir algo, porque desconozco totalmente... No sé nada de las negociaciones, no tengo ni idea”, dijo Marcela, evitando dar precisiones. Sin embargo, embistió contra El Trece: “Dilató mucho (la situación) el canal... ¿Sabés cómo se llama esto? Pastelear. Por eso los americanos son ‘pum pum, vamos vamos’. Acá pasteleó demasiado el canal”.

Y luego explicó de qué se trataba su metáfora: “Pastelear es como hacer el pastel. Primero va una cosita, después otra... pero estamos hablando de la televisión y no estamos hablando de hacer masitas. Y más con una figura como Mirtha. Se pasteleó mucho, de todos lados”, dijo.

Por último, Tinayre cerró con un fuerte mensaje para el canal de Constitución: “Había muy buena voluntad del lado de Nacho Viale. Pero del canal... que sé yo qué paso. Que se hagan cargo. ¡Que se hagan cargo!”, exclamó mirando hacia la cámara.

De vuelta en el piso, las “angelitas” opinaron al respecto y Pía Shaw reveló mensajes que le envió Mirtha la noche anterior y opinando sobre esta situación. “Tengo una mezcla de sentimientos, yo adoraba trabajar en El Trece”, leyó la periodista desde su celular.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en virtud de la gran cantidad de consultas recibidas de parte de diferentes medios de comunicación y periodistas, acerca del estado de las negociaciones con Canal 13 por los formatos ‘La Noche de Mirtha’ y ‘Almorzando con Mirtha Legrand’, comenzaba diciendo el escrito que StoryLab difundió en sus redes sociales.

Mirtha Legrand en una de sus últimas apariciones públicas (Foto: RS Fotos)

Y se brindan detalles sobre el futuro de la Chiqui en ElTrece: “En tal sentido, les informamos que luego de haber entregado la última propuesta el día 09 de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado ´derecho de preferencia´ o ´primera opción´ en beneficio del canal, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones”.

“Respetando el compromiso asumido en el contrato finalizado, a partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionados”, explican. Y cierran: “Agradeciendo a todos por su preocupación e interés, los saludamos muy atentamente, STORYLAB”.

Según se desprende del comunicado, la diva ya no estaría atada al canal comandado por Adrián Suar y por tanto tiene la posibilidad de desembarcar en otra señal. En esta línea, días atrás se había barajado la chance de que sea América el lugar elegido para que Mirtha vuelva con sus clásicos almuerzos. Sin embargo, desde la productora siguen remarcando que todavía “no hay novedades” al respecto. De hecho, su propio nieto había dicho que si no encontraba emisora, podía probar con un formato vía Youtube.

