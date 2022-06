Gonzalo Heredia reveló que lo aceptaron en una universidad pública: qué estudiará

Gonzalo Heredia irá a la universidad (Foto: Instagram)

Si bien Gonzalo Heredia tiene una gran trayectoria que lo consolida como actor -brilló en varias telenovelas y ahora está en medio de una exitosa gira con Desnudos, la obra que protagoniza junto a Esteban Lamothe, Sabrina Rojas, Mey Scápola, Luciano Cáceres y su pareja, Brenda Gandini - desde hace ya varios años que también está dedicado a su faceta como escritor.

En este sentido, en 2018 publicó su primera novela, Construcción de la mentira, y el año pasado hizo lo mismo con El punto de no retorno. Pero ahora, el ex Valientes quiso perfeccionarse aún más y por eso es que decidió comenzar estudios formales. Para esto, aplicó a una universidad y, días atrás, recibió una grata noticia.

“Estimado Gonzalo Heredia, tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que su solicitud ha sido aceptada formalmente para integrar el Programa de la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero que dará comienzo en la semana del 16 de agosto del corriente año”, expresa el mail que él mismo compartió en su cuenta de Twitter, una red social en la que suele ser muy activo.

La alegría de Gonzalo Heredia luego de que le acepten su solicitud en la universidad

Lo cierto es que el tweet se llenó de miles de “me gusta” y comentarios de sus fans, que lo felicitaron por este nuevo desafío que va a enfrentar, y además algunos le respondieron con divertidos mensajes: “Ok...ya me anoto para ser tu compa...yendo no, llegando”, “Traé papitas para el recreo”, “Me estaba cambiando de facultad. BUENO NO SUCEDERÁ”.

A principios de mayo, Heredia había estado en la Feria del Libro, donde habló sobre esta nueva faceta en su vida. “Escribir es como una especie de ensayo a una pregunta que todavía no sé la respuesta. Esa pregunta se me escapa, pero siempre está; no es algo que pueda palpar, pero sé que está”, dijo y aseguró que “la ficción es una mentira pero justamente para contar una realidad y contarla de una forma más real que la misma realidad”.

“La escritura te toma por completo. Todo: lo cotidiano, los sueños, los pensamientos, todos esos segundos donde uno se queda colgado en un punto ciego. Si tengo que medir qué es la escritura diría que es algo bastante enfermo. Estás enfermo, estás enfermo. Lo único que podés hacer para curarte es escribir”, había señalado. Y había agregado: “Creo que hay mucho de ficción en la vida real. Todo se puede ficcionalizar. Si nos ponemos muy profundos y filosóficos, todo es una gran ficción”. En ese sentido, añadió que “todos tenemos personajes sociales. No somos los mismos acá, en la familia, con nuestra parejas. Tenemos diferentes tipos de personajes. Siempre hay una pose. Ahora yo también tengo una tratando de decir cosas interesantes”.

Esta apuesta también despertó todo tipo de sensaciones. Como aquella vez que recibió una propuesta algo extraña por parte de un hombre. En el programa No es tan tarde, conducido por Germán Paoloski en Telefe, el actor relató una desopilante anécdota que dejó atónito a los espectadores. “Una vez, mi representante me mandó un mail, que le habían mandado a él, de un señor que cumplía años y que me quería a mí en el living de su casa, leyendo poesía desnudo. Quería saber cuánto salía eso, una noche, dos horas”, relató, y desató las risas de todo el estudio.

