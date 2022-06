Un batacazo en el laberinto y voto cantado en el cara a cara: así se definió el duelo de El Hotel de los Famosos

Los tres participantes se enfrentaron al complejo juego y uno resultó el primer duelista de la semana, que se enfrentará a la H el próximo lunes

Solo quedan nueve participantes en El Hotel de los Famosos, y el resultado de cada desafío define el resto de la semana. El viernes se enfrentaron en el laberinto Melody Luz, Imanol Rodríguez y Walter Queijeiro, donde parecía que el desempeño había sido parejo, pero uno de ellos confirmó su mal presentimiento de que sería el próximo duelista. Luego tuvo lugar el Todos contra Todos, donde por primera vez uno de los integrantes del grupo de La Familia hizo las valijas antes de la votación cara a cara, porque su suerte ya estaba echada.

Esta vez la prueba donde la dificulad recae en descubrir cuáles son los caminos que conducen a las salidas para seguir avanzado, tuvo otros agregados como obstáculos: nudos, candados, rastrera y hasta un momento donde debieron usar un hacha para cortar sogas. Quien hizo el mejor tiempo logró vencer todas las adversidades en 7 minutos y 28 segundos, y en este caso fue Imanol. “Soy el rey del laberinto”, bromeó detrás de cámaras, por su habilidad para haber superado cinco veces el reto hasta el momento.

Luego Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis anunciaron que por una diferencia de un minuto y veinte segundos uno de los participantes iría directo a la H. “Melody se convierte en la primera duelista”, comunicó la conductora, mientras que Walter se salvó de competir en la temida eliminación. La bailarina viene de una mala racha en todos los juegos: perdió en el desafío de huéspedes y también en el laberinto, día tras días. Incluso tuvo una crisis donde no pudo contener el llanto y le confesó a Alex Caniggia que le cuesta seguir en la competencia por dolores físicos.

El Todos contra Todos del viernes tuvo varios "votos cantados", tal como presentía Emily Lucius

“Tenía una leve esperanza de que eso no suceda, pero tenía un presentimiento de que esta vez me tocaba ir a la H. Sino me quiero ir es para no extrañarlo a Alex, y voy a dar todo de mí para quedarme”, expresó al enterarse de que fue quien tuvo el peor desempeño. Cuando volvieron a las instalaciones le contó a El Emperador que quedó última, y ni bien llegó a oídos de los únicos tres integrantes del grupo que se desintegró cuando Sabrina Carballo fue eliminada y Chanchi Estévez renunció, Emily Lucius empezó a hacer las valijas en el sector del staff.

“Olvidate, le ganás, ni lo dudes, no te achiques”, le dijo Martín Salwe, motivándola a que si la votaban quienes se autodenominaron Los Sanguinarios tuviera confianza en que puede derrotar a Melody. “El único consejo que me da es que confíe en mi, y eso voy a hacer; todavía no lo sé a ciencia cierta, pero es una premonición que tengo, un pensamiento que puede ser válido o no, pero por las dudas yo ya me estoy llevando todo”, deslizó la hermana de Belu Lucius en el backstage.

Melody Luz y Emily Lucius durante la votación cara a cara en El Hotel de los Famosos

“Ella viene liquidida, perdió dos juegos seguidos en 24 horas. La luz de Melody no sé donde quedó, yo creo que cualquiera que la agarre para mí le gana”, siguió Salwe, en un intento por llenarla de confianza. “Aplicá lo que aprendiste en hockey, es pura cabeza, velocidad y motricidad fina, no tengo dudas que le ganás”, arremetió el locutor. Cabe recordar que recientemente la pareja organizó una “fiesta del amor” para celebrar su noviazgo junto a sus compañeros.

Tal como se imaginó en aquel presagio, Alex, Locho, Lissa y Melody la votaron en el cara a cara, y una vez sellada la voluntad de la mayoría, no hubo vuelta atrás. “El voto de hoy no es suavecito ni despacio, es más bien un voto cantado, así que estoy juntando para darlo todo mañana, estoy en modo vikinga”, aseguró luego de confirmar que se enfrentará a la bailarina en la H. Aunque Salwe demostró seguridad en las palabras de aliento que le brindó, detrás de cámaras dejó entrever sus temores: “Lo que dejó el Matildazo, es una enseñanza, y es qu el juego lo puede ganar cualquiera”.

Emily Lucius supo que la iban a nominar y armó las valijas con anticipación para preparase mentalmente para la H

