Tini Stoessel y Rodrigo De Paul pasearon en yate: las fotos de su último día de vacaciones en Miami

Tini Stoessel publicó una secuencia de fotos durante su paseo por altamar en Miami

Luego de pasar el Día del Padre junto a Alejandro Stoessel en Buenos Aires, Tini partió rumbo a Miami con su novio, Rodrigo De Paul. La pareja disfrutó de unos días de relax y tuvieron una cena romántica el miércoles después de un paseo en un lujoso yate. La cantante viene de hacer una serie de shows en el marco del “Tini Tour 2022″, y el jugador de la Selección Argentina está en un receso que culminará el 10 de julio, día en que comienza la pretemporada con el club Atlético de Madrid. La propia artista publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en traje de baño durante su recorrido por la costa de la ciudad norteamericana.

“Sky is the limit (el cielo es el límite)”, escribió la cantante como epígafe del posteo. Al ver las postales de su la intérprete de “La Triple T”, donde luce una microbikini fucsia, el futbolista comentó la publicación con un piropo: “Sos cosa seria”. Con una temperatura que superó los 27 grados desde temprano, aprovecharon el día más largo del año, ya que allí comenzó el verano: el sol salió 6:30 y la puesta de fue a las 20:15. Por más que Rodrigo no apareció en la secuencia de imágenes, horas más tarde estuvieron juntos en el exclusivo restaurante italiano Café Prima Pasta, ubicado a metros de la avenida Collins en Miami Beach.

La cantante posó en la cubierta del yate con una bikini fucsia y un colorido sombrero tejido

Luego de haberse presentado en el Arena Maipú de Mendoza, Argentina, viajaron en primera clase en un vuelo con destino a la ciudad de Estados Unidos, y desde entonces disfrutan de unos días de playa y descanso. Y Teleshow fue el único medio testigo de una noche a la luz de las velas que compartieron hace un par de días. Llegaron cerca de las 11 de la noche a bordo de una camioneta Mercedes Benz blanca, tomados de la mano, y eligieron sentarse en una mesa afuera para disfrutar de la noche cálida, en vez de ir adentro del salón.

A la hora de elegir en el variado menú, pidieron para la entrada una ensalada caprese y un carpaccio de carne. Como plato principal Tini se decidió por la especialidad de la casa, el más vendido: fiocchi rappera -una pasta rellena de pera y ricota con salsa cremosa con aceite de trufa y jamón-; y Rodrigo optó por ñoquis a los cuatro quesos. Poco más de una hora después abandonaron el lugar, pero no antes sin tomarse una fotografía y saludar a los presentes.

Playa, sol y relax: la primera parada de las vacaciones de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel fue en Miami

En una pausa de su gira musical, la artista disfrutó de unos días de descanso juto a su novio y luego viajaron a Ibiza

No es la primera vez que Tini elige comer en ese exclusivo restó. En julio del año pasado también había visitado el local, al igual que otros famosos argentinos como hicieron los futbolistas Lionel Messi con su familia (también en 2021) y Ángel Di María, los actores Guillermo Francella, Ricardo Darín, y el músico Diego Torres, que vive la mitad del año allí. Prima Pasta, el restaurante del argentino Gerardo Gerry Cea - quien llegó a los Estados Unidos junto a su familia en 1985 y honra las recetas familiares- también es elegido por artistas internacionales como Lenny Kravitz, Michael Jordan y John Travolta.

Cabe recordar que en abril compartieron un romántico viaje en Ibiza, España, pero en aquella oportunidad aún no habían blanqueado su romance. Esta vez, con un noviazgo oficial, se sienten más libres para mostrarle su amor a todo el mundo. Incluso se animan a intercambiar elogios en cada uno de sus posteos, dejando en claro que el vínculo avanza a paso firme. Luego de su escapada en Miami, la cantante hizo una escala en Ibiza y dijo presente en el cumpleaños de Messi, para después seguir rumbo a Madrid, donde una vez más posó con los fanáticos que la esperaban en el aeropuerto, quienes rápidamente subieron las selfies a Twitter.

