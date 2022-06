La vida de Bryce Dallas Howard: su padre actor no quería que siga sus pasos y filmó SpiderMan sin saber que estaba embarazada

Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard es una de las actrices que en la actualidad está teniendo una gran repercusión. De alguna manera, está confirmando lo que viene llevando adelante desde hace un buen tiempo. Lo curioso, y más allá de que tiene un pasado dedicado al mundo del cine, es que su incursión se dio casi por casualidad. O, más bien, por propia insistencia, por esas ganas de llevar y poner de manifiesto su sueño contra todo pronóstico.

La actriz de Hollywood nació el 2 de marzo de 1981 en Dallas, Los Ángeles, Estados Unidos. Gracias a sus últimas incursiones, su nombre está ligado a la ciencia ficción y el mundo del comic. Su paso en el mundo del séptimo arte se dio con tan solo 8 años, con una pequeña participación como extra en el film Parenthood. Por mandato familiar, no volvió a aparecer hasta 1995, cuando ya tenía 14, en Apolo 13, también de extra. Incluso no salió ni en los créditos.

Si hablamos de una carrera constante, recién en el año 2000 empezó esto, tras su paso por El Grinch, A Beautiful Mind y Book of Love, entre otros trabajos en los que fue ganando experiencia. El gran salto lo dio gracias a su incursión en los géneros mencionados más arriba. Su nombre y su rostro aparecen en todo su esplendor en Spider-Man 3 (1997). Dos años después fue parte de Terminator: La Salvación y en 2010 en The Twilight Saga: Eclipse.

Bryce Dallas Howard con su padre, el actor y director Ron Howard

En 2015 fue una de las protagonistas de Jurassic World, uno de los films de ciencia ficción y aventura por excelente. La película se estrenó el 10 de junio de ese año en 60 países y en tan solo su primera semana recaudó más de 500 millones de dólares, batiendo todos los récord. La suma total fue de 160 millones. En su momento estaba entre las 3 que más dinero recaudaron a nivel mundial, y hoy ocupa el séptimo puesto.

En 2018 también generó una gran repercusión en Jurassic World: El Reino Caído y lo mismo está transitando ahora, que se acaba de estrenar Jurassic World: Dominion, la última entrega de la saga. El producto no está teniendo el mismo resultado que las anteriores, muchos creen que no hay más tela para cortar, que se vuelve repetitiva, aunque sí se destaca el trabajo de Howard.

Bryce Dallas Howard y su primera aparición televisiva en Parenthood

Bryce Dallas proviene de una familia reconocida a nivel mundial, ya que es hija del prestigioso actor y director Ron Howard y de la escritora Cheryl Alley. Más atrás en el tiempo de su árbol genealógico, sus abuelos paternos son el actor Rance Howard y la ya fallecida actriz Jean Speegle. Su tío es el intérprete Clint Howard y su padrino el artista Henry Winkler. Todo este recorrido tiene que ver porque, si bien hay una profesión que se repite, su familia no quería por nada del mundo que ella continuara por ese sendero, sobre todo su papá se oponía.

Por todos estos nombres, su camino a Hollywood parecía que iba a estar allanado, pero de chiquita no le daban las herramientas pese a que ella les decía que quería ser como ellos. Ya de grande, ella entendió que fue una manera de cubrirla, por las comparaciones que podrían llegar a ocurrir. Sin ir más lejos, tanto a ella como a sus hermanas menores no les permitían mirar televisión. Sus padres buscaban por todos los medios que no tengan contacto con ese mundo.

Bryce Dallas Howard en Terminator

Según contó ella misma, su padre siempre le buscaba actividades al aire libre cada vez que le tocaba el tema. A tal punto, que cuando decidió no hacer caso y meterse de lleno en este plano, tanto en la escuela de teatro a la que acudió, como a las primeras audiciones en la que se presentó, lo hizo sin su apellido paterno. Su intención fue la de hacer la carrera sin ayuda, sino por sus propios medios. Sin embargo, rápidamente retomó su nombre verdadero, porque todos le decían que Bryce Dallas (el segundo nombre fue en honor al lugar en el que nació) sonaba como de stripper.

Más allá de esto, siempre lo dio todo por la carrera. Y se encargó de no ser la hija de... A tal punto, que cuando la convocaron para Spider Men 3 ella estaba embarazada, aunque no lo sabía. Interpretar a Gwen Stacy le pedía varias escenas de acrobacia y para esto no pidió doble de riesgo, sino que las interpretó ella. Luego eso, una visita a su médica de confianza, algo de rutina, le indicó que estaba en la dulce espera.

Bryce Dallas Howard

“Con cada película tienes la oportunidad de aprender sobre diferentes cosas y tener diferentes tipos de experiencias. Yo solo quería sacar todo lo posible de esto y una de esas cosas eran las acrobacias. Es seguro. Es totalmente seguro. Incluso, después de hacer esta película descubrí que estaba embarazada”, le contó la actriz a SuperHeroeHype.

En 2004 cambió de estilo de vida, la manera de alimentarse. Fue cuando coincidió con Joaquín Phoenix en el film La aldea. El actor le mostró un documental sobre la crueldad animal, de lo que sucede en los mataderos, y ese fue el puntapié para dejar de comer carne. Pasó a ser vegana, pero esto no le duró muchos años. Tiempo después dio los motivos en una charla con la revista Self. “Fui vegana durante varios años, durante todo mi embarazo y el nacimiento de mi hijo. Convertirse en vegana fue en realidad más una elección personal que una opción de salud para mí, pero hubo muchas cosas maravillosas para la salud”.

A continuación dio los detalles que la llevaron a volver a comer carne, pese a su resistencia, a su negación: “Desafortunadamente, unos meses después del nacimiento de mi hijo me enteré de que en realidad tenía una condición rara provocada por el embarazo, donde por no consumir los aminoácidos de la carne se volvió crítico para mi salud. Mi médico me hizo sentar y finalmente me dijo: ‘Bryce, tienes que elegir entre tu ética y tu futuro’”.

Bryce Dallas Howard y Chris Pratt

Continuando con situaciones que la marcaron, contó que pese a que el mundo hollywoodense también estar marcado por las grandes fiestas, no solamente por sus producciones, admitió que nunca fue a una. Incluso, en su adolescencia, tampoco fue parte de las reuniones sociales con amigos. La actriz no toma alcohol y siempre le pareció que por eso iba a ser un bicho raro.

De esto también decidió hablar cuando ya era toda una figura: “Nunca he bebido un sorbo de alcohol en mi vida. No estaba interesado en perder el control. Había alcoholismo en mi familia, así que vi los efectos negativos y lo difícil que era recuperarse. Cuando estaba en la escuela secundaria, nunca iba a fiestas porque me daba vergüenza decir que no. En consecuencia, casi no tenía grupo social”.

Más allá de esto, siempre logró cumplir sus sueños, desempeñarse donde más le gustó. Tiene una cuenta pendiente y de esto habló en 2015, para aquellos que tienen que tomar la decisión tomen nota. Amante de los comics, gritó a los cuatro vientos que le gustaría ser una superhéroe, transformarse en Capitana Marvel. Por ahora este gusto no se lo dieron, pero la productora, según trascendió, la tendría en carpeta para la próxima entrega de Los cuatro fantásticos.

SEGUIR LEYENDO:

<a href="https://www.infobae.com/teleshow/2022/06/17/con-humor-lali-esposito-sorteo-una-incomoda-pregunta-sobre-tini-stoessel-y-rodrigo-de-paul/">Con humor, Lali Espósito sorteó una incómoda pregunta sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul</a>