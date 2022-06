Jey Mammón le preguntó a un nene formoseño qué era la Argentina para él y su respuesta lo sorprendió

Con motivo del Dia de la Bandera, el conductor indago a un joven sobre sus sentimientos patrios

Este domingo, en La Peña de Morfi, festejaron el Día de la Bandera y llevaron adelante un programa muy especial que se pudo ver en la pantalla de Telefe. Sin embargo, se vivió un gracioso momento que tuvo como protagonista a Jey Mammón y a un nene formoseño.

Cabe destacar que este domingo, debido la fecha especial estuvieron como invitados: Hilda Lizarazu, Lito Vitale, Juan Baglietto y otros artistas. Y junto con ello, la producción puso en pantalla mediante videollamanda a un grupo de chiquitos de distintas provincias del país para que compartieran y celebraran la fecha.

Fue así como el conductor, tuvo una pequeña charla con Emanuel, quien había realizado un dibujo alusivo a la bandera argentina: “Dibujé a Manuel Belgrano con la bandera y de fondo, un sol naciente”, comentó. Asimismo, el nene comentó con quien vivía, qué era lo que le gustaba hacer en su tiempo libre, entre otras cuestiones.

Pero fue una pregunta en particular la que logró desatar la risa de todos los presentes en el estudio: “¿Qué es la Argentina para vos? ¿Qué significa este país para vos?”, consultó Jey. Por su parte, el formoseño se quedó callado unos segundos y lanzó: “No se. No estoy seguro”.

Pero no terminó allí, Manuel dudó un poco pero finalmente se soltó y dijo: “El lugar donde yo vivo, mi país”. De esta forma, el presentador agradeció al chico por esos minutos en los que intercambiaron palabras y declaró: “En vos queríamos representar estos dibujos hermosos que hicieron todos los chicos y chicas de la Argentina. Te mandamos un beso y gracias por haber hecho este dibujo hermoso”.

Semanas atrás, Jey Mammón hizo una revelación acerca del vínculo que lo une con el Papa Francisco. Fue cuando una imitación del Sumo Pontífice, interpretada por Patricio Muzzio consiguió que el conductor recuerde cómo fue su paso como catequista del por entonces Arzobispo de Buenos Aires, mucho antes de que él se haga famoso.

“Estoy emocionado de verlo. Lo que pasa es que lo he visto tantas veces que para mí es como un amigo, como un compinche”, dijo Mammon al entablar una conversación con el “falso” Papa.

“Esto es verdad. ¿Usted se acuerda que me decía ‘termine con el chingui-chingui’? Yo estaba con el piano y me decía: ‘terminala con el chingui-chingui’”, contó el conductor. En tanto, el imitador le respondió bajo la cara de Francisco: “Pero no terminaste con el ‘chingui-chingui’”. “¡Lo traje a La Peña!”, finalizó Jey con mucho humor y risas en el estudio.

Jey Mammon recordó el insistente pedido que le hacía Jorge Bergoglio cuando él era su catequista

El año pasado, Jey Mammon habló en una entrevista que le dio a Luis Ventura sobre su relación con la religión. “Cuando estaba en el mundo religioso y escribía las canciones de misa, me tenía que autorizar Bergoglio. Para mí es Jorge y para él yo soy Juan Martín. Estoy seguro de que se acuerda de mí. Yo era ahijado del cura de la parroquia, que ya está en el cielo de los curas”, comenzó diciendo y sorprendió al describir el grado de familiaridad que manejaba con Bergoglio.

Mammon contó que fue testigo de la vida modesta que llevaba el entonces arzobispo de Buenos Aires, que se tomaba el subte y “se bajaba en la estación Bulnes” para encontrarse con él y darle el visto bueno a sus composiciones religiosas. “Yo los viernes cenaba con el cura y con el Papa. Yo tenía relación real. Claramente Francisco no es Jorge. Es el Papa del mundo. Era un tipo que viajaba en subte. Los obispos tenían auto. No era pose”, afirmó el artista.

