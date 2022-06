El desopilante baile de Marley junto a un participante en La Voz argentina (Telefe)

Las audiciones a ciegas son una caja de sorpresas en La Voz Argentina. Cada noche, artistas de todo el país llegan al reality de Telefe para tratar de cautivar al jurado integrado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Mau y Ricky. Como es sabido, la interacción es solo a través del sonido, y cuestiones como el manejo de escenario y el movimiento corporal quedan para el escenario de la intuición.

En el programa del jueves, Renato Barbieri cordobés de 25 años, barbero de oficio y cantante de corazón, llegó al certamen como parte de un ejercicio terapéutico. Durante la presentación, contó el mal momento que atravesó al comienzo de la pandemia. “Empecé a sentirme diferente, yo no entendía que me pasaba. De a poquito fui dejando de comer, de levantarme para trabajar, de bañarme”, enumeró el joven, que tuvo que iniciar un tratamiento para recuperarse de un cuadro de depresión y ansiedad. “Después de pasarla tan mal, me di cuenta que la música para mí es un escudo”, contó al referirse a su regreso a los escenarios en su provincia natal. Y como si fuera un guerrero, salió a comerse el escenario de La Voz Argentina.

Para la audición eligió “Cheques”, el hit de Luis Alberto Spinetta de la época de Los Socios del Desierto. Uno a uno fueron dando vuelta sus sillas. Primero Lali, después Mau y Ricky, más tarde La Sole y por último Montaner. Y uno a uno manifestaron su sorpresa al descubrir el despliegue en escena que excedía la interpretación. Renato corrió de punta a punta el escenario, movió brazos y piernas de modo frenético y su particular estilo de baile fue el punto de partida que eligió el jurado para hacer su devolución.

Renato Barbieri interpreta "Cheques" en La Voz Argentina y sorprende al jurado con su baile (Telefe)

“Yo estoy medio loco, no me puedo quedar quieto”, admitió el cordobés, y luego Montaner le pidió que repitiera un poco de su actuación, ya que no había podido verla completa. “Con coreografía incluida”, exigió el autor de “Soy feliz”. Lejos de achicarse, Renato volvió a demostrar su talento y su desfachatez interpretando un fragmento del tema.

“Me recordaste a Marley bailando”, juzgó Montaner, dando a entender que mucho no le había gustado. Es que es sabido que la danza no está precisamente entre los atributos del conductor, que recogió el guante y se acercó al escenario. “Perdón Ricardo, pero ya perdiste”, replicó Renato entre risas, antes de batirse en un improvisado duelo de estilos con Marley: más coordinados los del cordobés, un tanto más robóticos los del papá de Mirko que motivaron la sentencia de Lali: “Siento que Renato es Paloma Herrera al lado de Marley”, resumió la cantante en medio de las carcajadas.

Lo que siguió fue una lucha entre los jurados por quedarse con los servicios del participante cordobés. Con paciencia, escuchó los argumentos “Tu tipo de performance va muy de la mano de lo que hacemos nosotros”, propuso Ricky Montaner y parecieron las palabras justas para convencerlo. “Este panorama de todos ustedes volteados hacia mí es algo que anhelé en muchas oportunidades. Los admiro a todos, pero tengo una corazonada y voy a ir con Mau y Ricky”, sentenció.

Los tres terminaron fundidos en un abrazo, y organizando planes a futuro para el trabajo en equipo. “Estoy convencido que no solo te va a ir bien en este programa sino que vas a conectar con millones y millones de personas” agregó Mau, mientras sus colegas de estrado mascullaban su bronca por no haber sido los elegidos.

