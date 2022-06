El cumpleaños de Marley en fotos: todos los famosos invitados a la íntima cena

El cumpleaños de Marley rodeado de famosos

Si hay un famoso que sabe de festejos, ese es Marley. Por eso, el conductor no dudó a la hora de hacer una gran celebración por su cumpleaños número 52. En este sentido, eligió una reconocida parrilla de Palermo para disfrutar de una cena con amigos, entre los cuales se encontraban figuras como Lali Espósito, Jésica Cirio, Vicky Xipolitakis, Lizy Tagliani, la Negra Vernaci, Humberto Tortonesse y el productor Coco Fernández junto a su esposa Virginia Elizalde. La gran ausente fue Susana Giménez, que no pudo asistir porque se encuentra en Uruguay.

“Me divierte mucho festejar”, dijo el agasajado en un móvil con LAM, justo en la entrada del lugar. “Hoy justo le pregunté a Mirko: ‘¿cuántos años cumple papá? ¿30, 40 o 50?´ y me dijo 30. Vamos a quedarnos con la edad que Mirko piensa que yo tengo”, bromeó, fiel a su estilo. Y contó cuál fue uno de los regalos que había recibido hasta el momento: “Dario Turovelzky (gerente de Telefe) me regaló un tocadiscos, está buenísimo porque tenía discos pero no dónde escucharlos.

Marley eligió un look canchero para su cumpleaños : una particular campera de cuero, jean y zapatillas (Fotos: RS Fotos)

Lali Espósito, con un look total black

Jésica Cirio dijo presente con un vestido corto y bucaneras

Pero otro de los regalos que más llamó la atención al cumpleaños fue el que recibió por parte de Xipolitakis, quien lo sorprendió con una silla gamer cubierta por una decena de globos.

El particular regalo que le llevó Vicky Xipolitakis a Marley

Lizy Tagliani, otra de las grandes invitadas

Humberto Tortonese también dijo presente (RS Fotos)

Pero el especial día del anfitrión de La Voz Argentina -que comienza con una nueva temporada el próximo domingo - ya había empezado bien temprano con el saludo de la persona más importante de su vida: su hijo. El pequeño de cuatro años le llevó una torta con una velita para despertarlo. “¡Muchas gracias!”, le dijo su papá, contento por la sorpresa, y dejó que Mirko le cante el “feliz cumpleaños”. “La vas a poder comer en la cama”, le dijo el nene.

Ese íntimo momento quedó retratado en un video que luego Marley compartió en su cuenta de Instagram, donde recibió miles de saludos, entre los que se destacaron los de varios de sus colegas del medio. Por caso, Mau y Ricky, coachs del reality de canto que se estrena en Telefe, le expresaron: “¡Feliz cumple Marley! ¡Cómo te queremos cheeee!”. Soledad Pastorutti también le dejó un cariñoso mensaje: “¡Muy feliz cumple Ale! ¡Te mereces lo mejor siempre! Gran compañero de trabajo, buen tipo , trabajador , emprendedor, un papá genial, todo , sos todo lo que está bien ¡Te quiero!”. Y tampoco faltaron los saludos de Luisana Lopilato, Eugenia La China Suárez, Stefi Roitman, Nazarena Vélez, Jimena Barón, Claudia Fontán y Ximena Capristo, entre otros.

La Negra Vernaci, otra de las invitadas de la celebración de Marley

Virginia Elizalde y Coco Fernánez, una de las parejas más amigas de Marley

Pero sin dudas uno de los más divertidos fue el posteo que le dedicó Florencia Peña, una de sus más entrañables amigas que no pudo asistir porque en ese mismo horario conduce en vivo La pu ama, su ciclo en América. A modo de broma, y junto a una particular postal en la que se los ve dándose un beso en la boca, le expresó: “Que estos 60 años que cumplís lleguen con mucha salud, por que te noto bastante desmejorado. Feliz cumple, Marley, Que la risa siga siendo nuestra bandera. Te adoro amigo”. Siguiendo el chiste, el conductor le respondió: “Gracias Flor en 5 te alcanzo con tus hermosos 65″.

