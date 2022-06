El descargo de Cinthia Fernández luego de que su exsuegra dijera que quería llevarla a la Justicia

La pelea entre Cinthia Fernández y Matías Defederico (Video: "Mañanísima", Ciudad Magazine)

“Estamos podridos de este tema. Nosotros estamos hartos de ella. Que me lleve a la Justicia. ¿Sabes como necesito que me lleve? Porque ahí se van a aclarar un montón de cosas que. Mi hijo no lo hace por las hijas. Ustedes solo escuchan a ella y le creen a ella. Esto es una familia. Se está metiendo en cosas que no se debería meter. Como mujer no se debería meter. Está yendo muy lejos con esto”.

Analía, la madre de Matías Defederico dio una nota televisiva en la que se mostró muy enojada con su exnuera, Cinthia Fernández, con quien el futbolista estuvo casado y fruto de su relación nacieron las mellizas Charis y Bella, y Francesca. La mujer expresó su enojo porque considera que al tener la panelista la posibilidad de dar su versión en televisión, no se sabe qué sucede del otro lado. Es por eso que desde el programa A la tarde, por América, fueron a buscarla y aseguró que querría encontrarse en la Justicia con la exmujer de su hijo.

El mes pasado, también se había expresado a través de su Instagram con mensajes que luego eliminó. “Traga su propio veneno. Así es C.F. Estoy cansada de que se hable de él pero de esta vida nadie se va sin pagarlas así que me voy a sentar a esperar ver cómo terminás. Hdp”.

Cinthia Fernández y Matías Defederico

Cinthia no se manifestó sobre las declaraciones de su exsuegra. Por caso, en sus redes sociales compartió contenido sobre los distintos acuerdos comerciales, sus compromisos laborales y también aseguró que estaba ocupándose de la diaria en su hogar, como acostumbra a hacerlo.

En tanto, en Mañanísima, el panelista Sebastián Perello Aciar -popularmente conocido como Pampito- contó que habló con la bailarina, quien dejó entrever que ningún integrante de la familia paterna de sus hijas se interesa por ellas. “Nadie pregunta por las nenas. Ni Matías, ni la abuela. No se ocupan. No les interesan”, fueron sus palabras.

Además, Carolina Molinari leyó parte de la conversación que intercambió Fernández con su exsuegra, sin especificar si fue antes o después de la aparición de la mamá de Defederico en los medios. “Dejá de poner en contra a mi hijo. Voy a salir a hundirte. Fijate. No es una amenaza. Ya me cansaste. Vos le cagaste la vida”, le habría escrito Analía.

“¿Qué te pasa, Analía? Lo que mostré fue una conversación”, le habría respondido Cinthia Fernández a su exsuegra. Y no detallaron el resto de la charla que mantuvieron. En tanto, la panelista del programa que conduce Carmen Barbieri agregó: “Cinthia dice que la señora es ludópata porque ella le pedía dinero para ciertos gastos y se lo gastaba en el casino”.

De cara al próximo Día del Padre, Cinthia Fernández se había adelantado y compartió en sus redes sociales una canción en la que trata a su exmarido de “ausente y cobarde”, además de “moroso”. Por otro lado, lo acusó de “estar para la foto” y “no ayudar con nada” en lo que a las actividades de las sus hijas:

La canción de Cinthia Fernández contra Matías Defederico (Video: Instagram)

Para vos, que sos padre un día al año pero hoy te vas a emocionar en Facebook hablando de tu hijo. Con amor, eh. Dejá de hacerte el padre cariñoso que lo que sos es un padre moroso. Tenés tatuados los nombres de tus hijos y no querés pagar sus gastos fijos.

Ahorrate en Facebook la poesía innecesaria, mejor pagá la cuota alimentaria. Y si tu hijo es lo más lindo de tu vida, pagá el colegio y la comida que el chico vive, se viste y come y no se mantiene con emoticones.

No sé qué darte el día del padre a vos que sos ausente y cobarde. Te regalamos sin remordimientos una demanda por alimentos. Mañana lunes te mando un regalo sorpresa que es una taza puntada que hizo el nene en el jardín.

