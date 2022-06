Las fotos y videos que la China Suárez compartió luego del show de Rusherking

“Today (hoy)”, había escrito el sábado por la mañana en una historia con una selfie la China Suárez arrobando a Thomas Nicolás Tobar, popularmente conocido como Rusherking, en referencia a que horas más tarde sería la gran noche del músico, que daría un show en el mítico Luna Park. Como una fantática más, ella estuvo presente en el show de su novio y aunque entró al estadio de la calle Bouchard acompañada por un guardia de seguridad y sin dar declaraciones, más tarde se mostró muy relajada y divertida a través de sus redes sociales.

Fue la instagramer Flor Vichich quien subió un video que la ex Casi Ángeles compartió más tarde, en la que se las ve junto con unos amigos cantando y bailando mientas de fondo se escucha al músico. Mientras toman algo ella se ríe y saca la lengua ante cámara. En la misma fiesta post show se tomó fotos con su peluquero y amigo Juan Manuel Cativa y otros conocidos.

“Thomy”, como ella cariñosamente llama a Rusherking compartió fotos también de una fiesta, probablemente la misma, aunque no junto a ella ni dio demasiados detalles de dónde estaba cada uno.

La China con su amigo y peluquero, Juan Manuel Cativa

La China Suárez en una fiesta luego del show de Rusherking en el Luna Park

La China Suárez luego del show de su novio

Las entradas para el show del Luna Park estaban agotadas desde cuatro días antes al evento y entre los miles de espectadores estaba por supuesto la actriz. Eugenia llegó al estadio acompañado por personal de seguridad y siguió el espectáculo desde un costado del escenario.

Para tan importante evento, la actriz eligió un look de tres piezas: un top blanco que dejó su abdomen al descubierto, con círculos plateados bordados que le aportó brillo para la ocasión; y lo combinó con un jean de corte recto y algunas roturas en las rodillas. El clásico blazer negro, botas de punta en V y un bolso del mismo color complementó su outfit. A su vez, lució sus uñas pintadas de verde esmeralda y un make up que resaltó su mirada de ojos rasgados.

La China Suárez ingresando al Luna Park (Fotos: RS Fotos)

Sobre el escenario del mítico reducto, el músico se sentó en el trono, cantó y bailó junto a los ocho mil fanáticos. Entre los invitados estuvieron el rapero Paulo Londra y los streamers Goncho Banzas y El Demente. En 20 canciones, Rusherking se mostró como uno de los artistas urbanos más convocantes de una escena que no para de crecer y que da muestra de hermandad en los estudios de grabación y sobre los escenarios.

Rusherking en el Luna Park

En el show también estuvo la familia del cantante, oriunda de Santiago del Estero, que viajó especialmente para ver cómo el hijo pródigo cumplía uno de sus sueños. Precisamente, durante su visita al programa de Andy Kusnetzoff, hace algunos sábados, él se refirió al tema de la exposición mediática a la que accedió en los últimos días: “Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele. Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”.

“Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, había revelado en aquella charla en Telefe, la primera en la que se refirió al incipiente romance y agregó: “La China me dice Thomy. Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso”.

Sobre cómo había comenzado la rlación, había contado: “Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes. Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también”.

