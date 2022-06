Daniela Cardone mostró a sus gatos embalsamados y Brenda Gandini admitió: “A ella le hacen muy bien”

Daniela Cardone mostro sus gatos embalsamados

Daniela Cardone estuvo toda la semana como panelista invitada en LAM (América). Y, en su último día como “angelita” y con la visita de su hija Brenda Gandini en el piso, aprovechó para mostrar un video de sus famosos gatos embalsamados y explicó el motivo por el que decidió someter a sus mascotas a ese milenario procedimiento de conservación.

“Yo me vine con corbatita por ellos”, dijo la actual DJ mientras en pantalla podían verse las imágenes de los felinos ante el asombro de Ángel de Brito. Y detalló: “El primero de la fila es Sofío, el segundo Azabache, la tercera es Piba, que se fue hace poquito, y el último es mi Matute”. La esposa de Gonzalo Heredia, por su parte, aseguró que a ella no le gustaban los gatos, pero que desde que su mamá los tenía le encantaban.

Cardone puntualizó que actualmente tiene seis felinos vivos y cuatro embalsamados. En ese momento, se vieron al aire las imágenes de sus mascotas bañándose. “¿Los gatos se bañan?”, se asombró De Brito. Y Gandini le respondió: “Esta raza tiene que tener una higiene muy cuidada”. “¡Dan trabajo, no es joda! Yo los baño, les paso el secador, les corto las uñas y los depilo “, agregó la ex modelo.

Entonces, le preguntaron a Brenda si ella embalsamaría a una mascota como su progenitora. “No, yo no lo haría, pero respeto la decisión de ella. Cada uno tiene que hacer lo que siente. Con todo lo que significa para ella sentimentalmente, me parece que le hacen muy bien”. En ese sentido y a modo de broma, la actriz agregó: “Nosotros la jodemos y le decimos que cuando ella se muera, la vamos a embalsamar y entonces la vamos a poder llevar a todos lados”.

Daniela Cardone tiene cuatro gatos embalsamados

Antes de despedirse del ciclo, al menos por ahora, Cardone hizo una nueva revelación sobre su vida sentimental y se refirió a su affaire con Luis Miguel. “Cuando salía con él yo le dije que quería que me adoptara”, se adelantó a decir divertida Gandini frente a la consulta del conductor. La ex modelo, sin embargo, al principio intentó eludir la pregunta. “Fue hace mucho”, dijo. Pero luego ahondó en detalles sobre la relación.

“Fue en Buenos Aires, en el Sheraton. Fuimos varias chicas a una cena, no voy a dar nombres... Él había alquilado un piso y... tuvimos magia”, admitió Daniela. Y calificó al cantante como “un divino”. Hubo besitos y caricias y nos la pasamos hablando de su madre. Me dijo que él estaba triste y que la buscaba”, agregó.

“¿Qué comieron?”, preguntó entonces De Brito. “Eso es lo que menos me acuerdo, pero sé que yo comía de los nervios porque él era tan bonito...”, recordó la ex modelo. Y reconoció que el encuentro se había repetido. “Lo vi dos veces”, dijo. ¿Si en la segunda vez la historia había pasado a mayores? “No, te juro que no estuvo adentro mío”, respondió Cardone. Y su hija, espantada, no pudo más que gritar para intentar silenciarla: “¡Mamáaaaaaaaa!”.

Días atrás, la DJ había coincidido en el estudio con Alejandro Fantino, con quien recordó un romance de finales de los ‘90. “Nos conocimos en el primer programa de Mar de fondo, en Mar del Plata. Dani vino de invitada. El programa se hacía en la playa. Y nada...¡Qué querés que te diga! Para mí que te tenía en frente era....”, empezó diciendo el conductor de Animales Sueltos sin saber muy bien qué palabras usar. “¿Viste que en filosofía hay un término que dice que Dios es incognoscible y, si fuese posible conocerlo, sería incomunicable? Bueno: ¿yo cómo le contaba a mis amigos del pueblo que te había conocido a vos? ¡Era imposible”. Entonces, Cardone aseguró que en aquel tiempo el conductor era “un bombón” e hizo referencia a sus irresistibles pelos largos

SEGUIR LEYENDO: