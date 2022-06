Sara Hebe: “No nos rige el radar del mercado, nos movemos por amor y por un gusto sincero”

Ya sea frente al escenario, en el fondo o hasta en los palcos, el Teatro de Flores en Buenos Aires estaba colmado de gente. Entre el humo y un show de luces que alcanzaban todos los rincones del lugar, el telón se abrió para dar paso a una Sara Hebe lista para ‘romperla’ en el escenario y vivir una fiesta en la presentación de su nuevo disco: Sucia Estrella.

La cantante charló con Teleshow y reveló cómo vivió este día tan especial: “Si lo tengo que definir en una palabra diría desplanetado. Estuvo genial lo viví con alegría. Se me paso volando, hubiese repetido toda la lista. Me encanta el disco nuevo, hubo muchos meses de trabajo antes de este show y duro un segundo, así que me quedo con ganas de volver de la gira europea y seguir presentándolo por todo el país”.

Así volvió a pisar fuerte sobre los escenarios y repasó su quinto álbum, un trabajo donde se reinventó y a su rap y hip hop, sus bases musicales, le agregó tecno, pop, trap y hasta trap hardcore. También contó con la participación de artistas como Juliana Gattas, fundadora del grupo musical Miranda.

Con los celulares bien alto para filmarlo todo y saltando constantemente, una ‘marea’ de personas se desvivió por la música de la artista. Fue así que el público ‘explotó’ repetidas veces con los temas más enérgicos de la cantante. Un círculo enorme se creaba frente al escenario y comenzaba el famoso pogo de los recitales.

El show se dividió en dos partes, la primera dedicada a repasar su nuevo material, el cual representa una evolución musical en su carrera luego de trabajos como La Hija del Loco (2009), Puentera (2012), Colectivo Vacío (2015) y Politicalpari (2019). En ese tiempo incluso realizó dos versiones de ‘Cheto Mal’, a pedido del público, uno desde el balcón donde las luces la iluminaban, cual obra teatral, y otra en el escenario más cercana a la gente para así vivirlo en modo fiesta. “Elegí repetir esa canción porque es una de las que más me gustan de Sucia Estrella, disfruto cantarla y cómo la toca la banda, por eso quise darle un bis”, explicó la cantante.

La segunda parte, más descontracturada, mostró a una artista decidida a disfrutar junto a la gente. Con interpretaciones libres, temas rockeros y hasta covers con sus invitados, la ganadora de un Martín Fierro por su cortina musical de El Marginal dejó todo arriba del escenario.

Sara Hebe afrontará una gira por Europa donde se presentará en países como Francia, Italia, Bélgica, Suiza, España, Alemania

Tal como siempre dice la rapera, para conocerla realmente hay que vivir uno de sus shows en vivo, ya que en el Teatro de Flores se vivía una energía única y especial que no puede transmitirse en Spotify o YouTube: “Me encanta el disco, en vivo es mil veces mejor que escucharlo por las plataformas digitales, cobra más vida. Somos una banda que suena muy diferente de lo que se escucha en discos o plataformas”. Así, Hebe se lució con una performance vibrante que siempre mantuvo la adrenalina bien alto durante las dos horas treinta minutos de show.

El público no paró de moverse y también deliró con la doble aparición de Juliana Gattas. Ambas artistas compartieron varios temas sobre el escenario y culminaron la última parte del dueto con un beso que inmortalizó el cariño que ambas se tienen. Así definió Hebe a su amiga tras la presentación en el Teatro de Flores: “Juliana es un amor, es una de las mejores cantantes, artistas de Argentina y forma una de las mejores bandas del país y Latinoamérica. Estoy eternamente agradecida por su participación en este show y en otros anteriores en los que nos acompañó. Es solidaria y atenta con todo lo que pasa en el circuito artístico. Es única. El hecho de que colabore en la canción ATP es un acto solidario amoroso y comprometido éticamente con la música . Igual que las demás colaboraciones del disco. Acá no nos rige el radar del mercado. Nos movemos por amor y por un gusto sincero”.

Pero no todo fue música y baile, la rapera aprovechó para expresar reclamos sociales y alzar la voz con fuertes mensajes como la aparición con vida de Tehuel, el joven trans desaparecido en marzo de 2021 y decir ‘basta de desaparecidos en democracia’.

Además, volvió a enviar un mensaje a la industria y a dejar en claro su visión de vivir entre lo masivo y lo under. La artista está en un limbo constante y refuerza este mensaje con uno de sus últimos temas, ‘Almacén de Datos’. En él muestra cómo es su lucha por estar presente en la escena musical y convivir con ese vaivén diariamente, conceptos que brillan en un feat junto a la rapera chilena Ana Tijoux y que se reafirman constantemente: “Me rio de mi, me rio del underground, me rio del mainstream. Hago chistes, quiero tocar en escenarios grandes, en espacios chicos, quiero seguir trabajando con mi música. Ningún trabajo es ‘fácil’, estar en el ambiente musical tiene lo suyo”.

Sentada al borde del escenario y asegurando entre risas que no quería irse para que la noche no terminara, Sara Hebe coronó la presentación de su quinto disco. Como gran cierre lo celebró arrojándose al público para ser levantada por las manos de su gente. “Casi siempre lo hago, me tiro en mosh a la gente. Es lo más, re divertido. Es un abrazo colectivo, un agradecimiento”, contó rapera.

La cantante nacida en Trelew, Chubut, venía de presentarse en vivo en Chile y también de ser parte del día 1 del Quilmes Rock. En este último se presentó en el escenario Claro y fue parte del festival que vivieron más de 70.000 personas en el predio de Tecnópolis.

Ahora, Sara Hebe afrontará una gira por Europa donde se presentará en países como Francia, Italia, Bélgica, Suiza, España, Alemania. Será un circuito muy amplio que va de festivales comerciales a centros sociales. Tal como ella se define, siempre entre lo mainstream y lo under.

