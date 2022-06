Daniela Cardone reveló su turbulenta separación del padre de Brenda Gandini: “Me abandonó, fue muy duro”

Daniela Cardone recordó la turbulenta separación con el padre de Brenda Gandini

Después de un tiempo sin aparecer en televisión, esta semana Daniela Cardone fue convocada para ser “angelita” en LAM y su presencia en el programa de América la motivó a contar algunos detalles de su vida privada que hasta el momento eran desconocidos. En este sentido, este martes la exmodelo reveló la turbulenta separación que atravesó con el padre de su hija mayor, Brenda Gandini.

“Él me abandonó, con casi tres meses que tenía Brenda”, comenzó expresando ante la pregunta de Ángel De Brito. Y continuó: “Lo que a ella (por su hija) también le cuentan es una historia, pero yo estuve con juicios, todo. El padre me había iniciado un juicio de patria potestad. Quería tener la tenencia, que ni a una prostituta, a nadie se la sacan. Él tenía mucha plata y esas cosas pasan”.

Entonces, Nazarena Vélez indagó: ¿por qué hacia eso? A lo que Cardone explicó: “Se separó porque era muy depresivo, y yo no sabía, pero las personas depresivas llevan tratamiento. No se habla porque es un tema tabú una persona que toma pastillas”.

“Me separé a los tres años y yo tenía que seguir trabajando. Trabajaba en una empresa aérea en Neuquén, de despachante de tráfico y dejé todo por mi bebé. Pero en un momento, él me dijo ´no te quiero ni a vos embarazada, nada´. Fue muy duro, la luché siempre. Hay cosas que Brenda las supo más de grande porque solo tenía la campana del padre”, detalló.

Entonces, se refirió a los vaivenes de la relación con Brenda, sobre todo cuando ella ya trabajaba como modelo en Buenos Aires. “Yo viajaba todos los meses a buscar a mi hija y tenía hasta que firmar autorización cada vez que viajaba, ¿sabés toda la plata que tenía que pagar? Hasta que él (por su ex) me la sacó un fin de semana y me hizo juicio. De ahí la seguí luchando hasta que mi mamá, a los 15 años, me dice ´basta de gastar plata en abogados, cuando ella tenga 17 se va a venir para Buenos Aires´. Y así fue”.

Una imagen del último cumpleaños de Daniela Cardone junto a sus hijos Brenda y Junior, y sus respectivas parejas

Por otra parte, en la misma emisión estuvo presente Alejandro Fantino, lo que dio pie a que ambos revelaran detalles del affaire que tuvieron años atrás. “Nos conocimos en el primer programa de Mar de fondo, en Mar del Plata. Dani vino de invitada. El programa se hacía en la playa. Y nada...¡Qué querés que te diga! Para mí que te tenía en frente era....”, empezó diciendo Fantino sin saber muy bien qué palabras usar. “¿Viste que en filosofía hay un término que dice que Dios es incognoscible y, si fuese posible conocerlo, sería incomunicable? Bueno: ¿yo cómo le contaba a mis amigos del pueblo que te había conocido a vos? ¡Era imposible”. Entonces, Cardone aseguró que en aquel tiempo el conductor era “un bombón” e hizo referencia a sus irresistibles pelos largos.

“Te voy a contar una cosa que nunca te conté”, le dijo Fantino a Daniela. Y recordó: “Me invitaste a cenar a tu casa, a tu piso. Y, cuando entro, vos pusiste unos platos grandes y arriba el plato. Era el plato de sitio y yo no sabía que existía eso en el Universo. Yo pensaba que el plato era el plato. Dije: ¿Qué raro esta mina, que pone dos platos? Y no me animaba a decírtelo”. Enseguida, mientras Cardone se reía, Alejandro agregó: “Conocí las endivias por vos. ¡Me rompió la cabeza! Pusiste endivias y le ponías unas gotas de aceite. Y yo decía: ‘¿Qué es la endivia?’”. Pero, haciéndose cargo de la situación, la halagó diciendo: “Sos una persona increíble. ¡Qué época!”.

