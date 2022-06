Rusherking hizo un video para cuestionar a quiénes “tiran odio” por su relación con la China Suárez

Rusherkig, contra quienes critican su romance con la China Suárez

“Quién se cree la gente para opinar quién puede estar con quién, sean felices y déjense de romper los huevos. ¡Que bien ver a todos mis amigos felices!”, escribió hace unos días Thomas Tobar, popularmente conocido como Rusherking, cansado de los haters y de quienes critican su reciente relación con Eugenia la China Suárez. Sin embargo, se quedó corto en su descargo y en las últimas horas volvió a usar sus redes sociales para referirse al tema.

El trapero subió un video a sus historias para aclarar sus dichos. “Gente, bueno hoy vengo a hablar sobre un tuit que hice el otro día... Quiero aclarar que cuando digo ‘gente’ no estoy hablando de la gente que me sigue, que me banca, que escucha mi música. Estoy hablando en general de las personas que se sientan en sus casas a tirar odio o a criticar a alguien, estoy hablando de eso. Así que nada, no quería dejarlo pasar y les mando un abrazo y un saludo a todo”, dijo diferenciando a su público de quienes se refieren con malicia a su relación con la ex Casi Ángeles.

De paso, aprovechó para promocionar su próximo show, el 4 de junio en el Luna Park: “Y estamos más que readys, la vamos a romper toda, se agotaron casi todas las entradas, así que nos vemos ahí a hacer alto show de verdad”.

El posteo de la China Suárez con Rusherking

El sábado que pasó estuvo invitado a PH, Podemos Hablar y se refirió a su relación con la China Suárez: “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así. Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”.

Aunque los rumores de un inminente romance ya venían sonando, fue en un after party de los Martín Fierro que se los vio juntos por primera vez y a partir de ahí aunque no se mostraron en público, tampoco se ocultaron. Incluso tuvieron varios gestos románticos en redes y él subió una foto almorzando en la casa de ella.

“La China me dice Thomy. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, contó él, en referencia a una celebración anterior a la mencionada anteriormente en la que se los vio juntos. Al respecto, agregó: “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también. Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso, estoy muy enamorado”.

A los pocos minutos de que saliera al aire si declaración en el programa de Telefe, ella publicó una postal en blanco y negro de los dos abrazados, a modo de declaración amorosa. Al día siguiente la actriz le brindó un consejo a sus seguidores, tal vez cansada de las críticas. “Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual. Feliz domingo”, escribió en Twitter.

La relación entre la actriz y el cantante sorprendió a todos. Incluso L-Gante colega de él, opinó consultado por Socios del Espectáculo: “¡Qué locura!, lo re engancharon. Hay que hacerla bien, pero portarse mal”. También se refirió al lanzamiento de Eugenia como cantante cuando le preguntaron por la posibilidad de una colaboración: ”¡Uh! ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?”.

Ella no se tomó nada bien el comentario de Elian Valenzuela, tal es el varadero nombre de Cumbia 420, y desde su cuenta de Twitter fue contundente: “Querido ‘lgante’ cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales”.

