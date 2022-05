Dalia Gutmann se sinceró sobre su matrimonio con Sebastián Wainraich: “Nos llevamos bien 6 minutos por semana”

Dalia Gutmann se sincero con respecto a su matrimonio con Sebastian Wainraich

Con casi 20 años de convivencia, Dalia Gutmanny Sebastián Wainraich se convirtieron en una de las parejas más sólidas de la farándula. Y es habitual que, en cada entrevista que les hacen, les terminen preguntando al uno por el otro. Sin embargo, invitada a LPA, por América, la comediante se sinceró con Florencia Peña y dejó en claro que en su matrimonio no todo es tan divertido como todos se imaginan.

El año pasado, la protagonista de Tengo cosas para hacer y conductora de Recreo, tuvo que salir al cruce de los rumores que daban cuenta que se había separado del padre de sus hijos, Kiara (14) y Federico (10). No obstante, en ese momento dejó en claro que cada tanto atraviesan alguna crisis como sucede en cualquier relación. Y, ahora, fue más allá asegurando que la convivencia a veces es tan difícil, que hasta le gustaría irse a vivir sola.

“Está esa falsa creencia de que nos cagamos de risa, de que todo el tiempo hay humor en casa...”, dijo para dar a entender que la realidad era completamente opuesta. Y, sin ningún tipo de prurito, agregó con un toque de ironía: “El otro día estaba pensando seriamente, que nos llevamos bien 6 minutos por semana”.

Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich llevan casi veinte años de convivencia

Lo cierto es que, hablando un poco más de su día a día con el conductor de Vuelta y Media, por Urbana Play, señaló: “Depende un poco de la época. Hay momentos en que estás re bien y que estás de buen humor, y momentos en que está tenso el ambiente”. Pero, enseguida, volvió a apelar a la ironía para asegurar que ya estaba cansada de estar bajo el mismo techo con Wainraich y que estaba pensando en irse a vivir sola. “Estoy averiguando inmobiliarias”, dijo. Y coincidió con la conductora en que, a veces, es bueno que cada uno tenga su propio espacio.,

A principio de año y en diálogo con Teleshow, la también locutora había hablado de los rumores que habían afectado a su pareja. “Todavía no sé muy bien qué paso. Quizás llamó la atención porque nosotros somos muy libres. A veces yo me voy con mis hijos a algún lado y después se va él con ellos o nos vamos unos días solos. En eso no somos una pareja tradicional y se puede interpretar como que estamos separados y no, es simplemente que cada uno está haciendo sus cosas”, explicó.

Por otra parte, la creadora de Cosa de minas se refirió a su nuevo espectáculo. En el escenario, la humorista invita a reírse de la relación con el cuerpo, del vínculo intenso y complejo con los hijos y, sobre todo, de la vorágine en la que vivimos. “Esto de estar en el ascensor respondiendo audios mientras resolvemos el pedido del supermercado. Todos los días nos pasan demasiadas cosas y me parecía divertido repasar esas situaciones en código de humor, reírnos de esas emociones que vamos teniendo y acumulando día a día”, dijo. Y explicó el por qué de su rol como autora: “Sería más fácil entregarme al contenido que hace otro, pero me gusta generar lo propio”.

Para sus textos, Dalia contó que se la pasa observando lo que hacen sus amigas, las personas que la rodean y hasta las situaciones que ocurren en su familia. “Ahora mis hijos me recriminan que grito mucho y veo cómo transformar eso en humor”, aseguró. Y contó que anota todo en cuadernos y hasta se autoenvía mensajes de WhatsApp cada vez que se le ocurre una idea. Por otra parte, dijo que sabe que a veces su humor puede ser muy autorreferencial, pero que le gusta “hablar de lo que nos pasa a las mujeres”.

