El mal momento que pasó Karina La Princesita en la vía pública: “Estoy re caliente”

Karina La Princesita expresó su enojo en las redes sociales luego de un choque

El sábado por la noche Karina La Princesita Tejeda manifestó su enojo a través de las redes sociales luego de sufrir un choque en pleno centro porteño. Horas más tarde aclaró que ni ella ni terceros resultaron heridos, pero le dedicó un mensaje a quienes fueron testigos del tenso momento. La cantante se mantiene activa en su cuenta de Instagram, donde supera los 2,7 millones de seguidores, y algunas veces expresa sus emociones encontradas en sus posteos.

“A la gente que sacó fotos: sí, me chocaron de atrás en plena 9 de julio y estoy re caliente”, escribió en sus historias con un fondo negro y un emoji del clásico pulgar para arriba. Inmediatamente empezaron a llegarle las consultas de los usuarios, y decidió calmar la preocupación con otro posteo para llevar tranquilidad: “Todo está bien, nada grave. Gracias por los mensajes”.

El viernes por la tarde también había usado sus stories para volcar su indignación sobre actitudes que no quiere permitir en su vida. “Posta no puedo creer que haya gente tan hipócrita, falsa, mentirosa, cínica y codiciosa”, sostuvo. “Creo que no me olvidé nada más”, reafirmó algunos minutos más tarde. Además compartió una imagen con una frase que decía: “Cuando decidís por la honestidad dentro tuyo, toda mentira y careta se caerá frente a tus ojos, sin que tengas que mover un dedo para ello”.

Las historias de Karina La Princesita sobre el choque en la Avenida 9 de julio

En la misma línea con los posteos anteriores, semanas atrás hizo una aclaración sobre las letras de sus hits de cumbia. “Para todas esas chicas que se piensan que por mis canciones sé mucho de amor, les cuento que no es así. Pero dejen de decir que no son suficientes como mujer; a veces la razón es que son mucho pan para ese salame”, sentenció. Una vez más las especulaciones sobre su situación sentimental invadieron su feed, debido a la ausencia de postale románticas con su pareja, Nicolás Furman.

A pesar de ser muy cuidadosa de su intimidad, en marzo último hizo algunas confesiones sobre su vida privada. “Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a mí me cuesta estar bien a veces. Soy una persona que me siento por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien, pero mi hija y cantar me salvaron la vida”, aseguró. “Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Y por ende, me cuesta mucho a veces sentirme bien”, agregó.

El mensaje que publicó en febrero Karina La Princesita sobre los momentos difíciles que estaba viviendo

Luego, cerró: “Quiero que sepan que verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también”. Sus palabras generaron preocupación en sus fanáticos y al ver que algunos le consultaban si estaba atravesando una depresión, publicó una contundente aclaración en Twitter para ponerle fin a las especulaciones.

“Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro muy tristes desde hace tiempo. Las cuales pensé que no, pero en realidad si me habían afectado mucho. Y nada tiene que ver con infidelidad ni con un tema de pareja. Respeten un poco antes de inventar historias. Gracias”, manifestó. Y señaló: “A la salud mental hay que respetarla”. Cabe recordar que la artista de la movida tropical enfrentó juicios con exmúsicos de su banda en el 2021, algunos de los cuales perdió y le trajo graves problemas económicos. “Yo laburé el anteaño pasado gratis, el año pasado y este también. Y si el año que viene tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis”, había advertido tiempo atrás en Los Ángeles de la Mañana.

