Se afianza la relación de Benjamín Vicuña con Eli Sulichin: las fotos de la romántica cita

Fue una noche romántica y pensaron que podrían terminarla lejos de la prensa y disfrutando de la intimidad de su pareja. Pese a que no salió como lo esperaban, tampoco tuvieron reparos en saludar a los fotógrafos que los descubrieron en el estacionamiento, antes de subirse a su vehículo y regresar a su hogar.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin fueron a comer a un exclusivo restaurante ubicado en el shopping Paseo Alcorta, en Barrio Norte, y saludaron con sonrisas a la prensa que los esperaba allí. En tanto, la joven de 32 años abrazó al actor chileno y también posó mostrando románticos gentes de amor.

Están en pareja desde diciembre del año pasado. Su relación -tal como la definió él en alguna oportunidad- avanzó de manera intensa. Al punto tal que a fines de enero, semanas después de haberse conocido, decidieron dejar de ocultarse y aparecieron las primeras imágenes de lo que fue uno de los romances del verano en Punta del Este. Allí estaban Benjamín Vicuña y Eli Sulichin paseando por las calles de José Ignacio, luego de haber almorzado en un exclusivo restaurante junto con un grupo de amigos.

Por ese entonces, la joven de 32 años disfrutaba de su verano en la casa familiar y el actor chileno viajaba a visitarla los fines de semana: en tanto, de lunes a viernes cumplía compromisos laborales en Buenos Aires. Luego la relación siguió su curso: viajaron a Europa de vacaciones, y continuaron con sus distintas tareas en la Argentina. Ella, además, ha acompañado al actor a algunas presentaciones de los proyectos que presentó últimamente. Y esa actitud, para él, es importante, según lo ha destacado en algunas entrevistas en las que se refirió al respecto.

“¿Si fue amor a primera vista? No sé cómo fue”, respondió el protagonista de El Primero de Nosotros, sin querer dar demasiadas precisiones sobre su relación, invitado tiempo atrás al programa de Verónica Lozano, por Telefe. “Fue bonito, es intento. Está bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos bien. Es una mujer increíble que banca, estamos compartiendo la serie, me acompañó al estreno en Mendoza. Es una compañera. De eso se trata”, contó tiempo atrás.

Por su parte, contó la verdadera historia detrás del día en que conoció a su actual novia. Cuando se supo la noticia, a fines de diciembre, trascendió que ambos se habían visto por primera vez durante el festejo del bautismo de Ana, la hija de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Mortián, que tuvo lugar en la casa de fin de semana del matrimonio, ubicada en un barrio privado de zona norte.

En ese entonces, se dijo que el actor chileno había sido invitado a ser parte de la celebración para que pudiera estar presente y acompañar a sus hijos (Bautista, Beltrán y Benicio) y demostrar la excelente relación de ex que lograron mantener por el bien de ellos. Sin embargo, el propio Benjamín aclaró que estaba allí porque aquel día también se llevó a cabo el bautismo de su hijo menor, Benicio.

“Hicimos 2x1, hay que economizar”, bromeó Vicuña sobre el festejo de ambas celebraciones en las que estuvieron todas las familias juntas: la de García Moritán, la de Ardohain y la suya. En tanto, entre los asistentes también se destacó la presencia de Eli Sulichin, invitada por la modelo. “Estaba como amiga de la familia porque su mamá es muy amiga de Caro”, contó el actor sobre lo ya sabido: la joven es hija de Karin Sulichin, con quien la une una profunda amistad.

En tanto, Pampita ya había sido consultada respecto a la relación y había dado el visto bueno. “¿Avalás el romance de Vicuña, con quien últimamente tenés una buena relación, y Eli?”, le preguntó un panelista de Momento D, el ciclo que conduce Fabián Doman por El Trece. Y ella respondió: “La verdad que lo que les digo a ellos se los digo en persona, no públicamente. Quiero muchísimo a la mamá de Eli, que es mi amiga. A Eli la conozco hace muchos años, es una mujer de muy buen corazón y bueno... Lo que tenga que decir, se los digo en privado, pero creo que es muy bueno que la familia esté bien, y para los chicos que los padres estén bien, es muy bueno. No se puede disimular cuando no se está pasando un buen momento”.

Tiempo atrás, Eli Sulichin viajó por primera vez a Chile para conocer a la familia del actor y durante su estadía dio una entrevista a un periódico local Las últimas noticias. “Acompañé a Benjamín a grabar un documental en la Patagonia y ahora estamos en Santiago conociendo a su familia y amigos. Son todos muy amorosos acá, todos me recibieron bien”, dijo por ese entonces la joven que trabaja en el área de marketing de una empresa.

