Un piquete sorprendió a Robert De Niro en su anteúltima jornada de grabación en Buenos Aires

Robert De Niro en su anteúltima jornada de rodaje en Buenos Aires (RS Fotos)

Robert De Niro sigue en Buenos Aires y este viernes llegó a su anteúltima jornada de rodaje de Nada, una serie protagonizada por Luis Brandoni y dirigida Mariano Cohn y Gastón Duprat, que se emitirá por la plataforma de streaming Star+.

La estrella de Hollywood arrancó el día muy temprano, alrededor de las 8 de la mañana, con un desayuno en La Biela, el tradicional bar de Recoleta. Luego de su primera comida del día, pasó por Puerto Madero para conocer el Hotel Faena. Y desde allí, partió al set de filmación ubicado en el barrio de La Boca, al que llegó pasadas las 9 y media de la mañana.

Allí, De Niro estuvo filmando por casi dos horas adentro del restaurante en donde lo hizo en la jornada anterior. Cabe recordar que la comedia dramática tendrá a Brandoni en la piel de Manuel, un crítico gastronómico y referente de la cultura porteña que sufre una crisis personal por el fallecimiento de la empleada doméstica con la que contó por 40 años. Sin habilidad para valerse por sí mismo en las tareas de la casa, y mal financieramente tras despilfarrar su dinero, el ingreso de una nueva empleada más joven a su hogar significará un choque tanto generacional como cultural.

La mujer de Robert De Niro, Tiffany Chen, y su hija Helen Grace llegando al set de Nada

La hija y la mujer de Robert De Niro en la terraza del museo Andreani

De Niro intepretará a un amigo extranjero del personaje de Brandoni, por lo que será un vínculo tendrá cierto paralelismo con la amistad que los une en la vida real. El jueves la jornada comenzó por la mañana y todas las tomas fueron de interior. Según pudo saber Teleshow, el lugar elegido para filmar fue el restaurante Patagonia Sur, que se encuentra cerrado temporalmente. Como la gastronomía estará presente en la trama, no resulta extraño que parte de la historia guarde relación con la profesión del protagonista.

A eso de las 13 horas del viernes, llegó otra comitiva al set, integrada por la mujer de De Niro, Tiffany Chen, y por su hija Helen Grace. Las mujeres dieron unas vueltas por el lugar, mientras Robert filmaba las únicas escenas de exterior que va a tener en su participación, caminando por los alrededores del bar. Un rato después, ellas aprovecharon para visitar el museo Andreani y, desde la terraza, fotografiaron el puente de la Boca, el Riachuelo y el horizonte visto desde allí.

Pasadas las 14 horas, emprendieron la retirada todos juntos en una sola van, aunque custodiados por partida doble: a bordo de una Mercedes Benz blindada, contaron con la seguridad de De Niro y la que está asignada a su mujer y su hija. Lo particular del recorrido de Robert por Buenos Aires fue que al tomar una de las avenidas céntricas saliendo de La Boca, quedó varado por una manifestación, un piquete que interrumpía el tránsito. Una vez sorteado el obstáculo, llegaron al Faena en Puerto Madero para almorzar.

La manifestación que dejó varado a Robert De Niro en el centro porteño

Robert de Niro en el set de Nada

La noche anterior, De Niro cenó en La Cabrera, la parrilla ubicada en el barrio de Palermo. Es conocida la afición del actor por la buena comida, así que la elección del restaurante seguramente no fue al azar. El establecimiento varias veces resultó elegido entre los 50 mejores de Latinoamérica y es famosa por su parrilla excelente.

Dada la fama de la carne argentina en general y de la parrilla en particular, De Niro probó varios cortes de carne. Comió entraña, ojo y bife de chorizo. No degustó achuras ni pidió el asado de novillo pero de corte americano que también se sirve en el lugar. Es conocida la afición del actor por los buenos vinos y bebió uno de una clásica bodega argentina y con una cepa típica de estas pampas: malbec.

Robert De Niro ya conoció la Bombonera y una parrilla argentina, todavía no asistió a ningún espectáculo de tango (Fotos: RS Fotos)

Para terminar aceptó la degustación de postres que incluyó panqueque y flan volcán de chocolate y helado. Tal vez porque ya se sabe que “panza llena, corazón contento” hizo una excepción y aceptó firmar un autógrafo. No lo hizo en un papelito trucho ni en una servilleta. Le acercaron un plato y escribió en nuestro idioma: “La Cabrera. Gracias. Muy bueno”. Lo firmó con el coloquial Bob De Niro y no el formal Robert. Agregó la fecha y puso un B. A. para que no queden dudas de la ciudad donde está.

