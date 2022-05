La reacción de Juana Repetto después de que acusen de infiel a su pareja

Así reaccionó Juana Repetto después de que acusen de infiel a su pareja

El martes, Sebastián Graviotto, pareja de Juana Repetto y padre de su hijo, Belisario cumplió años y la hija de Reina Reech le escribió un “Feliz en tu vida, amore mío”. De inmediato, como cada posteo de la actriz, se llenó de Me gusta y comentarios. Sin embargo, ya sabemos que las redes sociales a veces se parecen a las redes cloacales y entre los mensajes uno llamó la atención: una usuaria le advertía a la hija de Reina Reech que su pareja le mandaba mensajes privados en Instagram.

“Alto gato, me chamuya por DM”, escribió la joven -cuyo perfil es cerrado- a Juana. Luego de que los seguidores de Repetto la apoyaran, la mujer insistió: “Me pone en modo efímero, el cat sabe”, “Que se saque la careta que el pide foto y manda también”. Muchos seguidores empezaron a acusarla de querer fama, cosa que ella negó.

Juana Repetto eligió no contestar las acusaciones de infidelidad de su marida que una usuaria lanzó por redes

Se sabe que Juana es especialista en el uso de redes y que sabe cómo lograr la atención de sus miles de seguidores, pero también sabe que en redes hay mucho odiador fantasma, gente con tiempo para comentar o inventar información que fomenta el odio. Esta semana Pablo Echarri tuvo que salir a aclarar que una supuesta frase suya contra Robert de Niro que rápidamente alcanzó cientos de retweets y miles de comentarios, se volvió tendencia y hubo usuarios que lo dieron por cierto, jamás fue pronunciada por él.

La cuenta desde donde se acusaba a Graviotto también resulta sospechosa. La usuaria se presentó con la denominación “KamilapadelOeste”, su cuenta está cerrada a la gente y muestra apenas cuatro publicaciones. Aunque parece verosímil no significa que sea verdadera. Por eso, Juana en vez de responder acusaciones eligió mantener el posteo donde le deseaba felicidad a su marido. Y optó por mostrarse en una historia en la cama, relajada, con una simple remera y con un mate, un termo y una taza detrás. Explicó que “estamos todos juntos en la cama”, algo que se infiere imposible si hay una pelea marital. Además contó que no iba a mandar a su nene al colegio porque “todo el colegio está con gastroenteritis, esperemos que esto pase y que sea leve para todos”. No hizo más comentarios, la publicación no dura un suspiro pero casi: apenas 15 segundos.

Juana Repetto saludó a su marido y una usuaria comentó que él le escribe por privado

No es la primera vez que Juana Repetto recibe agresiones en las redes. Hace poco un seguidor criticó su cuerpo, y sin dudarlo, ella lo expuso. “Estás gordísima, ¿no podés hacer algo? Te van a dejar si no hacés algo con tu cuerpo, parece que gorda no te sirve”, le escribió el hombre, comentario que ella replicó para dejar en evidencia. Y agregó: “La gente no está bien”.

Desde hace un tiempo, sobre todo a partir de su maternidad, Juana Repetto se convirtió en influencer.

Algunas de las historias sobre las que Juana recibió dichos comentarios ofensivos correspondían imágenes de las vacaciones que había tomado con sus hijos y con su marido en la Riviera Maya, en México. Justamente por ese viaje también la criticaron. “Me acuerdo cuando Juana estaba preocupadísima porque su hijo más grande no podía ir al colegio por la pandemia... Y ahora maneja al tema llevándoselo de viaje en plena época de clases”, fue uno de los comentarios.

“Agarramos Semana Santa para que falte solo unos días -respondió Repetto-. De todos modos, nada tiene que ver que le quiten la educación a un niño con decidir faltar cinco días. Y sí, a Toro se la quitaban porque por Zoom no aprendía un carajo y era un martirio emocionalmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra, amora”. En el caso de la última publicación, donde se acusa a su marido de infiel, Juana decidió no contestar y no precisamente porque “el que calla otorga” sino más bien porque “a la gilada ni cabida”.

SEGUIR LEYENDO