Se entregan los Premios Platino 2022 a la producción audiovisual iberoamericana: El reino y El buen patrón lideran las nominaciones

El reino y El buen patrón, los más nominados en series y películas

En la primavera uno después del confinamiento, Madrid recupera el pulso turístico que la ubica entre los destinos predilectos para visitantes de diferentes partes del planeta. Y entre las multitudes que recorren las plazas y degustan los bares mientras murmullan su dialecto cosmopolita, entre las camisetas merengues que asaltan Cibeles para festejar su título de Liga y se preparan para la semifinal de la Champions, la cultura siempre está presente para abrir los brazos en señal de bienvenida. Como escenario de grandes historias y como refugio bohemio de estrellas de todos los tiempos. El mayor destino cultural del mundo, como se enorgullece ser la Comunidad Autónoma de Madrid. Y motivos para creerlo no le faltan.

Este fin de semana la ciudad cuenta con un refuerzo de lujo para tal aventura con la realización de la IX entrega de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano. Lo anuncia la cartelería pública que acompaña cada paso, en un desfile itinerante cuya recta final comenzó el viernes con el partido de las estrellas disputado en el estadio del Atlético de Madrid, continuó ayer en el Hotel Intercontinental donde fue homenajeada Carmen Maura y culminará este domingo con la alfombra roja y la gala de premiación.

La cita física es en IFEMA Palacio Municipal, un moderno y funcional centro de exposiciones en el que Teleshow estará presente como durante toda la semana para contar cada uno de los detalles. Pero más allá de los flashes y los looks, de las alegrías y frustraciones que deriven de los premios y de las sorpresas que departirá la gala, hay un condimento intangible que flotará en cada rincón iberoamericano. Una inyección necesaria para reactivar la industria en tiempos pandémicos y una forma de entrelazar culturas. Y para eso, nada mejor que contar buenas historias.

Trailer de "El reino"

Los ojos argentinos van a estar puestos en El reino, el thriller que ahonda entre las intrincadas relaciones entre la religión y la política. La serie, cuya primera temporada arrasó en Netflix y donde ya están filmando la segunda, cuenta con nominaciones en todas las categorías: actor y actriz protagónicos -Chino Darín y Mercedes Morán-, interpretaciones masculinas y femeninas de reparto -Joaquín Furriel y Nancy Dupláa-, además de creador de miniserie -Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro.

Como un empujón anímico en la previa a la gala, la serie se llevó todos los votos del público, que fueron anunciados en la gala de presentación del Platino de Honor que recibirá Carmen Maura. Morán y Piñeiro estuvieron presentes y destacaron la importancia en que una ficción exitosa permita poner en discusión algunos conceptos de la vida cotidiana. “Nos hace pensar quiénes nos mandan y quiénes nos gobiernan”, sintetizó la autora.

Pero a la hora de la verdad El reino no la tendrá fácil, ya que compite con títulos como Narcos: México y Luis Miguel: la serie, ambas mexicanas e Isabel, la notable miniserie chilena protagonizada por Daniela Ramírez e inspirada en la figura de la escritora Isabel Allende. La actriz habló con Teleshow en la previa, y puso en palabras el torbellino de emociones que pasaba por su cuerpo: “Estoy contenta, emocionada, tranquila, confiada de todo lo que hicimos y satisfecha de hasta donde ha llegado la serie que para nosotros ha sido una sorpresa”.

Daniela Ramírez, protagonista de Isabel

La protagonista de Los archivos del cardenal y Berko, el arte de callar, ambas junto a Benjamín Vicuña, también contó cómo fue el encuentro con la verdadera Isabel durante el rodaje: “Para mí fue un impulso motivador, porque conocí a una mujer muy sencilla. Es muy cómodo estar con ella”, agregó en referencia a la autora de La casa de los espíritus.

La disputa por los premios principales en el rubro serie o miniseries promete ser apasionante. Mercedes Morán y Daniela Ramírez competirán con Candela Peña, por Hierro, y Maribel Verdú por Ana Tramel. El juego. En interpretación masculina, el Chino Darín se las verá con Darío Grandinetti (Hierro), Diego Boneta (Luis Miguel: la serie) y Javier Cámara (Venga Juan). Y entre los directores, se suman a la contienda Alejandro Amenábar por La fortuna, Juan José Campanella por la producción mexicana Los enviados y Pepe Coira por Hierro.

Milena Smit y Penélope Cruz, nominadas por Madres paralelas





Un podio por un Platino. En el rubro películas hay tres grandes candidatas que se reparten las categorías más importantes. A la cabeza está El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que cuenta con 11 nominaciones. “Solo la ficción dice la verdad”, aseguró el director en la rueda de prensa previa, donde buscó desenmascarar el notable Julio Blanco que compuso magistralmente Javier Bardem, favorito a llevarse el premio al mejor actor. “Parte de la apuesta era escribir un personaje que al espectador lo sedujera”, agregó, satisfecho por haber logrado el cometido.

El podio de nominaciones lo completan Maixabel, de Íciar Bollaín con 8, y Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, que aspira a 7 galardones. Aquí también se destaca la mexicana Noche de fuego, de Tatiana Huezo, que se suma a la contienda por la mejor ficción americana.

Entre los protagónicos los artistas españoles son mayoría. Para mejor interpretación femenina, el jurado eligió a Ángela Molina por la película paraguaya Charlotte, Blanca Portillo por Maixabel y Penélope Cruz por Madres paralelas. Aquí la nota la dio la mexicana Ilse Salas, por la cinta panameña Plaza Catedral. En tanto, quienes harán frente a Bardem en la interpretación masculina son Eduard Fernández por Mediterráneo, Luis Tosar por Maixabel y el brasileño Rodrigo Santoro por 7 Prisioneiros.

Trailer de El buen patrón, de Fernando León de Aranoa

Entre las películas, la Argentina está representada por Yo nena, yo princesa, el filme que relata la historia de Luana, la primera niña trans del mundo que recibió su documento de identidad de acuerdo a su autopercepción de género. La película dirigida por Federico Palazzo está nominada en la categoría “Premio al cine y educación en valores”. Por su parte, el director Juan Carlos Félix competirá en “Mejor ópera prima” por Karnawal, una coproducción de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Noruega.

Los presentadores de la ceremonia serán Lali Espósito y el español Miguel Ángel Muñoz, quienes no se conocían más allá de sus trabajos y encontraron una química instantánea. “Ha pasado una semana y parece que nos conociéramos de toda la vida. Hemos conectado muy bien”, contó el actor a este medio. Con un extenso y camaleónico recorrido artístico, Muñoz también está nominado a la dirección de documental por su entrañable obra 100 años con la Tata. “Reconozco que me pone más nervioso la nominación porque en ese momento no sabemos lo que va a pasar en el guion”, admitió con una sonrisa cargada de ansiedad.

Lali Esposito y Miguel Ángel Muñoz conducirán la gala

Lali también hará horas extras durante la gala, ya que tendrá a cargo uno de los números musicales, lo que ratifica su gran actualidad en suelo español, ratificada por el grupo de fanáticas que la aguardaron durante la tarde del sábado en la puerta del Hotel Intercontinental. Junto a ella, están confirmados la puertorriqueña Kani García, las españolas Rozalén y Nia y el mexicano Pedro Fernández, y hay un lugar reservado para un número secreto. Y en lo que será un momento esperado por todo el público argentino, compartirá un rato de escenario con la China Suárez, que entregará una de las estatuillas. En una nota exclusiva con este medio, la actriz manifestó la alegría por reencontrarse con su amiga en una ciudad que la hizo propia y en un contexto muy especial: “Amo Madrid, se me nota en la cara”, reconoció.

Desde las 17 hora española se cortará la cinta de la alfombra roja, por la que pasarán algunas de las figuras más destacadas de la premiación. Entre quienes garantizaron su presencia, se encuentran Javier Bardem, Darío Grandinetti, Mercedes Morán, Chino Darín, Diego Boneta, Najwa Nimri, Almudena Amor, Aitana Sánchez Gijón, Maribel Verdú, Blanca Portillo, Ilse Salas y Milena Smit.

Carmen Maura, Platino de honor

La alfombra tendrá un lugar especial reservado para Carmen Maura, que recibirá el Platino de Honor por su dilatada trayectoria. A la protagonista de títulos emblemáticos de la filmografía española, como Mujeres al borde de un ataque de nervios o ¡Ay, Carmela! se la vio conmovida y agradecida en la ceremonia de anuncio, honrada por este reconocimiento de la industria audiovisual iberoamericana: “Se me ha dado bien de pequeña, no me costaba ningún esfuerzo pensar que era otra. La cámara es especial, te hace la mitad del trabajo”, contó con mucho de gratitud y poco de falsa modestia a una profesión que le prepara un nuevo mimo a su carrera.

Todos los nominados a los Premios Platino 2022:

Mejor película de ficción

El buen patrón

Madres paralelas

Maixabel

Noche de fuego

Mejor dirección

Fernando León de Aranoa (El buen patrón)

Iciar Bollaín (Maixabel)

Pedro Almodóvar (Madres paralelas)

Tatiana Huezo (Noche de fuego)

Mejor interpretación masculina

Eduard Fernández (Mediterráneo)

Javier Bardem (El buen patrón)

Luis Tosar (Maixabel)

Rodrigo Santoro (7 Prisioneiros)

Mejor interpretación femenina

Ángela Molina (Charlotte)

Blanca Portillo (Maixabel)

Ilse Salas (Plaza Catedral)

Penélope Cruz (Madres paralelas)

Mejor interpretación masculina de reparto

Alfredo Castro (Karnawal)

Christian Malheiros (7 prisoneiros)

Manolo Solo (El buen patrón)

Urko Olazábal (Maixabel)

Mejor interpretación femenina de reparto

Aitana Sánchez-Gijón (Madres paralelas)

Almudena Amor (El buen patrón)

Ana Cristina Ordóñez González (Noche de fuego)

Milena Smit (Madres paralelas)

Mejor película de animación

Los lobos, de Samuel Kishi

Maixabel, de Icíar Bollaín

Mediterráneo, de Marcel Barrena

Yo nena, yo princesa, de Federico Palazzo

Mejor película documental

100 días con la Tata, de Miguel Ángel Muñoz

A Última Floresta, de Luiz Bolognesi

Quién lo impide, de Jonás Trueba

Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, de Mariem Pérez Riera

Mejor ópera prima de ficción

Clara Sola, de Nathalie Álvarez Mesén

Karnawal, de Juan Pablo Félix

Libertad, de Clara Roquet

Sin señas particulares, de Fernanda Valadez

Premio al cine y a la educación en valores

Los lobos, de Samuel Kishi

Maixabel, de Icíar Bollaín

Mediterráneo, de Marcel Barrena

Yo nena, yo princesa, de Federico Palazzo

Mejor música original

Alberto Iglesias por Madres paralelas

César López por Memoria

Kenji Kishi Leopo por Los lobos

Zeltia Montes por El buen patrón.

Mejor Guion

Abner Benaim por Plaza CatedRal,

Fernando León de Aranoa por El buen patrón

Henrique Dos Santos y Aly Muritiba por Deserto Particular

Icíar Bollaín e Isa Campo por Maixabel

Mejor dirección de montaje

7 Prisioneiros

El buen patrón

Los lobos

Maixabel

Mejor dirección de arte

El buen patrón

El diablo entre las piernas

Madres paralelas

Memoria

Mejor dirección de fotografía

Clara Sola

El buen patrón

Mediterráneo

Memoria.

Mejor dirección de sonido

7 Prisioneiros

El buen patrón

Memoria

Plaza catedral

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica

El reino

Isabel

Luis Miguel: la serie

Narcos: México

Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

Chino Darín (El reino)

Darío Grandinetti (Hierro)

Diego Boneta (Luis Miguel: La serie)

Javier Cámara (Venga Juan)

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

Candela Peña (Hierro)

Daniela Ramírez (Isabel)

Maribel Verdú (Ana Tramel. El juego)

Mercedes Morán (El reino)

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

Alberto San Juan (Reyes de la noche)

Enriq Auquer (Vida perfecta)

Joaquín Furriel (El reino)

Karra Elejalde (La fortuna)

Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

María Pujalte (Venga Juan)

Najwa Nimri (La casa de papel)

Nancy Dupláa (El reino)

Rosa María Bianchi (Monarca)

Mejor creador de miniserie o teleserie

Alejandro Amenábar (La fortuna)

Juan José Campanella (Los enviados)

Marcelo Piñeyro, Claudia Piñeiro (El reino)

Pepe Coira (Hierro)

SEGUIR LEYENDO: