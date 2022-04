Nico Occhiato volverá a formar pareja con Flor Vigna: “Será desde otra situación sentimental”

Nico Occhiato habló sobre su reencuentro con Flor Vigna (Video: "Intrusos", América)

Se separaron hace un año y medio pero ahora están a punto de volver a encontrarse. Son Nico Occhiato y Flor Vigna, quienes con idas y vueltas consolidaron una duradera relación hasta que la dieron por finalizada hace dos veranos.

En el último tiempo, ella volvió a encontrar el amor en Luciano Castro -recientemente separado de Sabrina Rojas- y él gestionó una soltería en la que lo involucraron con distintas mujeres -de Graciela Alfano a Natalie Pérez-, aunque nunca hubo nada confirmado ni muy serio.

Sin embargo, Nico y Flor están cada vez más cerca, según el propio conductor lo confirmó. “Con Flor quedó todo perfecto, re lindo”, dijo ante una consulta de un movilero de Intrusos (América). En realidad, de lo que hablaban es de las grabaciones de El Último Pasajero, el renovado programa de entretenimientos que está por estrenarse en Telefe, las cuales Occhiato las definió como “muy lindo todo, hermoso”.

Flor Vigna y Nico Occhiato (Foto: Instagram)

Resulta que Occhiato y Vigna conforman la pareja de conductores de este ciclo, que ya está avanzado en grabaciones y espera ver la luz hacia mediados de mayo. “Ya habíamos laburado juntos con Flor, pero ahora lo vamos a hacer desde otra situación sentimental y la mejor como siempre”, definió Nico sobre este reencuentro. “Es un placer laburar con ella”, cerró.

En la misma nota, Occhiato hablo sobre los rumores de romance con Camila Cavallo, ex mujer de Mariano Martínez, a quien cruzó en un boliche. “Fue normal. Me habrá visto alguien hablando y no hubo más que eso. Además, no la conocía de antes”, contó.

“Estábamos en un boliche y vas ahí a charlar, eso. No sé si puede nacer algo, no tengo ni idea, no sé”, dijo con respecto al futuro del incipiente vínculo. Y, por otro lado, sobre su situación sentimental remarcó: “Yo estoy solo”.

“Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”, había dicho Flor Vigna en una nota exclusiva que le dio a Teleshow. Sin embargo, alguna vez aseguró que con Nico, al llegar a casa, en vez de hacer el amor miraban programas chinos que los inspirase a producir contenido.

Nico Occhiato

En esa misma entrevista, destacó a Luciano Castro, su actual pareja: “Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”.

En el ciclo Socios del espectáculo (ElTrece), le preguntaron a Occhiato qué opinaba de las declaraciones de Florencia. “Me parece espectacular, ¿qué querés que te diga? No me afecta, está muy bien. Me pone contenta que esté contenta”, respondió sobre el vínculo afectivo de Flor y Luciano. Incluso aseguró que están viendo la posibilidad de volver a trabajar juntos porque mantienen una buena relación de amistad.

Cuando le preguntaron sobre su presente sentimental, el conductor e influencer contestó: “Estoy soltero y estoy tranquilo. Yo elijo no hacer tan pública mi vida íntima, en eso estoy tranquilo. Prefiero guardármela para mí”. Respecto a los rumores de su romance con Emily Lucius, explicó: “No, nos cruzamos en Pinamar y ahí surgió todo. Me cae 1000 puntos, pero no”.

