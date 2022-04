La incomodidad de Natalia Oreiro cuando le pidieron que elija entre la China Suárez y Wanda Nara

La respuesta de Natalia Oreiro cuando le preguntaron si estaba del lado de la China Suarez o Wanda Nara (Video: "LAM", América)

Natalia Oreiro brindó una entrevista en la que se refirió a diversos temas de actualidad en el mundo del espectáculo. Aunque admitió ser “chusma”, intentó despegarse de ciertos asuntos, sobre todo cuando le dieron a elegir entre mujeres. Primero, si estaba del lado de Eugenia la China Suárez o de Wanda Nara. La pregunta fue en referencia al escándalo que hizo público la empresaria en octubre del año pasado cuando descubrió que su marido, Mauro Icardi, se había encontrado con la actriz en un hotel del París. Por ese entonces, la ex Casi Ángeles estaba en Madrid (España) filmando una película que protagoniza con Álvaro Morte y viajó hacia la capital francesa invitada por el futbolista. Fue un fin de semana que Wanda había ido con su hermana Zaira -que estaba en Europa de visita- a la semana de la moda en Milán (Italia).

“Es muy de argentino buscarle sucesores a las figuras que tenemos”, le comentó el cronista de LAM a la actriz y cantante uruguaya, y siguió: “¿Qué te pasa a vos cuando te preguntan quién puede ser la próxima Natalia Oreiro? Con Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra”. “¡Me vuelvo loca!”, fue la primera reacción de la artista ante la consulta. Y agregó: “A la única que conozco, porque trabajé con ella y la amo, es a Lali. Es una genia. Después, María y Tini me parece buenísimo como cantan. Me parecen las tres muy talentosas”.

“No me hagas elegir”, le pidió al cronista y siguió hablando de la ex Esperanza Mía. “Lo que pasa es que yo tengo vínculo con Lali. El corazón te tira. Pero no se parecen en nada”, dijo sobre las tres artistas que le habían mencionado.

“¿En la intimidad de tu casa sos de consumir programas de espectáculos? ¿Sos chusma? A ver qué está pasando, quién está con quién, el Wandagate y todo eso”, enumeró y continuó preguntando el periodista del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. “¿Quién no es chusma? -retrucó la actriz- Todos somos un poquito chusma, mientras no hablen de uno...”, aclaró.

China Suárez, Wanda Nara

Y en ese contexto, llegó la pregunta sobre lo que se conoce popularmente como el Wandagate. “¿Team Wanda o team China?”, quiso saber el cronista. “Ay, no me hagas decir eso. Yo re banco a ....”, respondió Natalia Oreiro y se interrumpió a ella misma para aclarar: “Yo banco a las mujeres”.

Luego, agregó que había compartido proyectos laborales con la ex Casi Ángeles. “Trabajé con la China, me parece lo más. Pero banco a todas las mujeres. No creo que haya que estar de un lado o del otro”, fue categórica. “Pero en ese sentido, me parece que está bueno dejar que las personas decidan lo que quieran ser sin opinar todo el mundo de eso, porque no está bueno andar opinando y metiéndose en la cama de los demás”, enfatizó la actriz.

“El tema del momento: ¿te gusta la pareja de Tini y Rodrigo De Paul?”, quiso saber el cronista, pero Natalia Oreiro evitó referirse al tema y respondió de manera airosa. “No tengo ideal con el tema del momento. Te pido perdón”, se excusó la artista y así eligió no dar su opinión sobre el romance de la cantante y el futbolista del Atlético de Madrid que se confirmó recientemente con unas fotos de ellos dos juntos en Ibiza.

