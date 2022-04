Las fotos de la emotiva despedida a Hilda Bernard de sus familiares y amigos

Familiares y amigos se despidieron de Hilda Bernard (RS FOTOS)

El pasado 20 de abril Hilda Sara Bernard murió a los 101 años, luego de construir una extensa carrera actoral en cine, teatro, televisión y radio. La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de las redes sociales. “Era nuestra afiliada más longeva, registrada en 1942 bajo el número 26. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este momento de tristeza”, anunció la entidad.

Este viernes 22 de abril, sus familiares, amigos y colegas le dieron el último adiós a la popular artista en el velatorio que se llevó a cabo en la casa Zuccotti. Luego, se realizó un responso en la capilla del cementerio de La Chacarita, donde sus restos ahora descansan en paz.

Hilda fue una de las más importantes referentes de la actuación de la Argentina. Estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, donde tuvo como compañera a María Rosa Gallo, y su primer trabajo fue en el Teatro Cervantes en 1941 en la obra Martín Fierro. Al año siguiente trabajó en los radioteatros de Radio El Mundo. Su debut en la pantalla grande fue en 1952 en el filme Mala Gente y fue una de las pioneras en la televisión, de la mano de Alberto Migré.

Con una extensa trayectoria, será recordada por su participación en más de cincuenta telenovelas: Alta Comedia, Muchacha italiana viene a casarse, Antonella, El amor tiene cara de mujer, Rosa de lejos, Floricienta, Rebelde Way, Se dice amor, La extraña dama, Cosecharás tu siembra, Celeste, Pobre Clara y Chiquititas.

En cine también actuó en una gran cantidad de películas, como Mala gente, Cuerpos perdidos, Vení conmigo, Autocine mon amour, El reclamo, Cama adentro, Rebelde Way, La sombra de Jennifer, entre otros films. Mientras que en teatro se destacó en Martín Fierro, Mataron a un taxista, Felices fiestas, león, Cuando el tiempo está después, Concierto de aniversario, El último encuentro, Póstumos.

En las redes sociales, sus colegas la recordaron con emotivos mensajes. Viviana Saccone, José María Muscari, Georgina Barbarossa, Alejo García Pintos, Cinthia Fernández y Ángel de Brito fueron algunas de las figuras que, en las primeras horas después del fallecimiento, despidieron públicamente a la querida artista.

“Querida Hilda, abrazo fuerte a toda su familia y amigos”, escribió en Twitter Viviana Saccone. “Chau, mi adorada genia. Siempre en mi corazón, el cielo te espera”, expresó José María Muscari junto a una foto en la que se lo ve con Hilda. “Hilda querida”, dijo Georgina Barbarossa junto a una serie de corazones rojos y unas fotos de la actriz.

101″, escribió simplemente Ángel de Brito agregando un corazón celeste dedicado a la artista. “Que flash vivir 101 años”, expresó con sorpresa Cinthia Fernández ante la edad de la actriz. “¡Adiós, Hilda, adorada! Siempre sonriendo y alentando a todos. Siempre generosa. Siempre, Hilda”, dijo Alejo García Pintos luego de compartir el comunicado de la Asociación Argentina de Actores.

“A los 101 años falleció Hilda Bernard, hace ya varios años que no la veía, no se cómo estaba de carácter pero trabajé con ella en un par de ocasiones, siendo ya una señora muy grande, y siempre me impactó su bonhomía, la voy a recordar siempre con una sonrisa”, publicó por su parte Federico D’Elia.

