Otra ex participante de Gran Hermano recordó su paso por el reality: “Era súper inconsciente de todo”

Las fuertes declaraciones de los ex Gran Hermano Pamela Bevilacqua y Emanuel Di Giogia, ambos de la edición de 2011, impactaron a varios ex participantes del reality. En las últimas horas Jéssica Osito Gómez contó cómo vivió la experiencia de ingresar a la casa cuando tenía 21 años, y confesó que en aquel momento no fue consciente del boom mediático que sobrevendría después.

Con más de 25.000 seguidores en Instagram, la ex GH se define como actriz y productora en su perfil, y suele mantenerse muy activa en las redes sociales. En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, explicó que tiene un punto de vista distinto al de los concursantes de la edición donde ganó Cristian U. Cabe recordar que Jéssica formó parte de la temporada emitida en 2007, y según su relato el casting fue diferente a como lo describieron Di Giogia y Bevilacqua.

“No sé si se lo atribuyo a la edad que tenía en ese momento, pero yo era súper inconsciente de todo. El contrato era irrevocable, de eso me acuerdo y yo ni lo leí completamente”, reconoció. Y agregó: “Mi objetivo era entrar al reality porque yo quería ser famosa, sin saber lo que era ser famosa, o sea un terrible grado de inconsciencia que a veces tiene uno en cierta etapa de la vida”. Aunque al pensarlo en retrospectiva aseguró que su paso por el programa fue positivo y lo definió como “una de las mejores experiencias que vivió”, empatizó con los dichos de los ex participantes.

Jéssica Gómez participó de la edición de Gran Hermano 2007, en la que ganó Marianela Mirra

“Claramente repudio todo tipo de acoso y más cuando del otro lado a lo mejor hay cierto abuso de poder, más que abuso sexual, cuando hay una necesidad laboral y tenés que elegir pertenecer a cierto lugar por un tema económico de sobrevivir, ahí es mucho peor”, aclaró. “La gente que sintió eso, yo lo respeto y banco a la gente que sale a repudiar”, sentenció. Sin embargo, hizo una salvedad sobre su caso particular: “A mí no me dijo nadie que sufrió abuso sexual o abuso de poder en el reality en el 2007, sí te incentivaban y querían retenerte porque el producto funcionaba”.

“Es un poco una carnicería porque es el formato, es ‘vamos a ver las miserias y cuanto más miserable seas mejor, mostrame eso’, pero es como el tema de las ediciones, se editaba hasta en el confesionario para convencerte de que te quedes o de que te vayas”, sostuvo. En este sentido, recomendó que “no metan a todos en la misma bolsa”, y diferenció la manera en que cada participante transitó su paso por GH.

“La exposición a algunos tanto nos gusta y a otros no tanto, y yo soy partidaria que si me expongo a ciertas situaciones voy a abrir una puerta a mi intimidad y a todo lo que tiene que ver conmigo, al conocer las reglas del juego está buenisimo que denuncien, pero con nombre y apellido”, expresó. “El ´me dijo tal persona de producción´, no sé, yo puedo decir y hablar por mí, que en 2007 el jefe de producción era Marcos Gorban y él tenía un ojo maravilloso para hacer los castings que después se reflejó en la mediicón del rating, y él no estuvo en los posteriores Gran Hermano”, comentó.

Jéssica Gómez se dedica al mundo de la actuación y la producción actualmente

“La mayoría de los integrantes de la producción después eran mujeres, por eso te digo que está bueno que cuando se hace una denuncia se haga con nombre y apellido”, concluyó. Vale aclarar que Jéssica hacía referencia a algunas situaciones que plantearon otros ex concursantes en diálogo con Etchegoyen. Di Giogia sostuvo que una psicóloga le ofreció dinero a cambio de una propuesta de índole sexual el día del casting: “Me preguntó si estaba en pareja, si ella también participaba, porque te digo la verdad, buscaban que haya sexo y roce”.

“Me acuerdo que ella en esa oficina empezó a buscar por todos lados y sacó plata de todos lados, me dijo que tenía 450 pesos, que en ese momento era una fortuna. Puso la plata encima del escritorio y me preguntó: ´Con esta plata, ¿qué me hacés vos?´, no sé, como tratándome de taxi boy”, aseguró. “Sentí que me estaban probando, como un juego, en cambio si me pongo en lugar de una mujer que le hagan una proposición así, ya deja de ser un juego y roza el acoso”, sentenció Di Giogia.

Días atrás su ex compañera Pamela Bevilacqua había asegurado algo similar: “Hay mujeres que sí lo hacen, tener que ser buena onda cuando sabés que te están tocando de más y por la posibilidad de conseguir algo a través de eso; a mí puntualmente nunca me pasó nada, pero si hablaba con mujeres que no habían entrado a la casa por acostarse con alguien, he sabido de chicas que hasta han accedido porque pedían sexo en el casting”.

