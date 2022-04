El mensaje de El Polaco tras el cruce entre Barby Silenzi y Valeria Aquino: “Maldad y malas energías”

El Polaco apoyó a Barby Silenzi tras su cruce con Valeria Aquino

Barby Silenzi y Ezequiel El Polaco Cwirkaluk se conocieron en 2016 en el Bailando por un sueño de ShowMatch, y juntos son padres de la pequeña Abril. A pesar de que en su historia hubo varias idas y vueltas, la pareja sigue apostando a su relación, y se respaldan mutuamente cuando están en el centro de la tormenta. Esta no fue la excepción, ya que la bailarina tuvo un cruce con Valeria Aquino -ex pareja del cantante y madre de su hija Alma-, y el artista tomó partido con un significativo posteo.

“Que la maldad y las malas energías sigan la flecha. Te amo”, escribió El Polaco a través de sus historias de Instagram, junto a una romántica foto en la playa, acompañado de Silenzi. Además sumó otra postal donde se los ve abrazados con el mismo paisaje de fondo y sumó un emoji de corazón. La declaración de amor llega pocos días después de la fuerte pelea que mantuvieron Silenzi y Aquino.

Todo empezó cuando ambas hablaron con Intrusos (América) y dejaron en claro que no solo no tienen relación, sino que están enemistadas por fuertes desacuerdos. “Me parece una irrespetuosa”, arremetió Silenzi al enterarse de que la madre de Alma los había calificado como “inestables”. Y agregó: “Todavía no superó que está separada de El Polaco hace mucho tiempo y se toma atribuciones como si fuera ella la mujer y no es nada...”.

“Hay que darle la razón porque si no te vuelve loco. Hay veces que manda mensajes del estilo: ‘Se me rompió algo’ o ‘Tengo humedad en mi casa’. Le avisa al Pola para que ponga la billetera. Ya está, lo dije”, explicó la bailarina. En este sentido, Valeria fue terminante en su respuesta: “No necesito llamarlo para nada porque él me llama solo. Que no se olvide. Embarazada de la bebé, él me hacía reclamos cuando yo andaba o era amiga del Kun (Agüero). No se bancaba que anduviera con una figura más reconocida que él. Le tocó el ego...”.

Y luego, cuando le preguntaron si era verdad que llamaba al cantante hasta para que la ayude con imprevistos de la casa, aseguró: “Él viene y lo cambia solo al cuerito. No le tengo que pedir nada. El Polaco es un pirata y lo va a ser toda la vida”. Como si aquella afirmación fuese poco, le habló directamente a la actual pareja del padre de su hija: “Dale Bárbara, no seas ingenua, no te hagas la ciega, sorda y muda porque sabés que es él el que me llama. Y no me banca económicamente. Con la cuota que me pasa de Almita podemos ir al supermercado tres veces”.

Firme en su postura, Aquino aseguró que el cantante le pidió “mil veces” que volvieran a estar juntos. “Pero yo me ca... de risa si los que están sufriendo son ellos. Son re inestables. Es una mentira la relación, no sé como la sostienen. Yo no le doy ni la hora a él, pero ella está re insegura, se la pasa pelotudeando todo el día. De hecho, necesito una empleada acá, por si quiere venir. Como El Pola no le da nada y me lo da a mí, para ayudarla...”, ironizó. Y, después de asegurar que hablaba “todo el tiempo” con el cantante, amenazó con hacer públicos los audios que recibe.

El ida y vuelta no terminó ahí. Silenzi mandó otro mensaje al programa para responderle: “Vos del Polaco no vas a hablar mal porque se te pudre la billetera. No tiene un problema conmigo porque si yo me separo, ella va a hacer lo mismo con la siguiente, porque no pudo superar la separación”. Una vez más, Aquino recogió el guante y le pidió que se resignara sobre “los defectos” de su pareja: “Aceptá que él me llama a mí”.

