Mirtha Legrand le respondió a quienes bromean con su edad: “Ojalá ellos lleguen”

La diva aseguró que volverá a la pantalla chica, pero no quiso dar muchas precisiones sobre el canal que la tendrá como protagonista

Desde que se desató la pandemia de coronavirus, Mirtha Legrand se alejó de la televisión para cuidar su salud y Juana Viale tomó las riendas de los programas de su abuela: La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, por la pantalla de El Trece. En diciembre la nieta de la diva se despidió de la audiencia hasta nuevo aviso, y todavía no confirmaron cuándo será el gran regreso. Sin embargo, La Chiqui rompió el silencio en diálogo con LAM (América) justo antes de ingresar al Teatro Colón y despejó algunas dudas.

En una breve entrevista con la conductora, le consultaron por su retorno a la televisión, y le nombraron también a Susana Giménez y Marcelo Tinelli, quienes todavía tampoco presentaron sus respectivos programas. “Ya vamos a estar, yo voy a estar, en lo que a mí respecta te puedo decir que voy a estar”, afirmó Mirtha de manera contundente. De todas maneras, pidió no hablar del tema porque restan definir precisiones, y en un intento por cambiar la conversación, quisieron saber qué pensaba sobre la decisión de la primera dama Fabiola Yañez de dar a luz en un sanatorio privado en vez de en un hospital público. “Y...no sé, tendra sus motivos, pero los desconozco”, fue la esquiva respuesta.

Mirtha Legrand llegó hasta el teatro Colón para ver a Plácido Domingo

Además desmintió algunos rumores en torno a su relación con Adrián Suar, cuando le recordaron que trascendió la versión de que le habían ofrecido una emisión mensual y eso habría sido motivo de conflicto: “No, no es verdad, no crean todo lo que dicen, todo es mentira”. Cuando le preguntaron si competiría con su nieta en televisión, la contestación fue tajante: “No, no, basta por favor con eso”. Para distender la charla, le mencionaron los memes que suelen circular en las redes sociales con respecto a su edad, y aseguró que no le afectan en lo más mínimo.

Mirtha Legrand habló sobre su regreso a la televisión y desmintió algunos rumores

“Nada, los tengo bien vividos, ojalá ellos lleguen a mi edad como yo”, sentenció sobre el final de la nota. Desde el estudio, la panelista Pía Shaw auguró que pronto habrá novedades sobre el cierre de contrato de la conductora, y esbozó una fecha estimativa: “El 18 de abril será un gran día para estar atentos”. Cabe recordar que en febrero la conductora bromeó sobre la fórmula para mantenerse con salud y buen humor, y se mostró alegre luego de celebrar junto a veinte invitados en su departamento de Avenida Libertador. “Ah, pero yo no cumplo 95, hoy cumplo 59″, aseguró entre risas.

En aquella ocasión también habló con la prensa desde la entrada del edificio, y las preguntas en torno al canal que emitirá sus emblemáticos programas ya habían sido tema de consulta. “He tenido una vida maravillosa, llena de felicidad, de gente que me quería, con dos hijos divinos, un marido amoroso, un público que me ama, ¿qué más puedo pedir? Todo muy placentero”, expresó en su cumpleaños.

Mirtha Legrand le respondió a quienes se bromean con su edad: "Ojalá ellos lleguen" (Fotos: Grosbygroup)

“¿Vuelve a El Trece en abril? ¿Hay algún título que nos pueda dar?”, quiso saber uno de los periodistas presentes, y la conductora le respondió con una frase contundente: “No sé a qué pantalla. No diré más nada”. A su vez, elogió el trabajo de su nieta en las cenas y almuerzos: “La veo maravillosa, desde que empezó hasta que terminó, una maravilla. Estaba segura, divina, elegante, distinguida, graciosa como es ella”.

