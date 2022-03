Damián Betular dejó en evidencia a Mery del Cerro con una mentira en Masterchef Celebrity

Damián Betular mandó al frente a Mery del Cerro con una mentira

En la noche del martes, Tomás Fonzi, Juariu, Mica Viciconte, Denise Dumas y Mery del Cerro tuvieron que enfrentar un desafío muy especial en Masterchef Celebrity. La primera sensación de los participantes al ver la cantidad de ingredientes que había debajo de cada “caja misteriosa” fue positiva. Sin embargo, al escuchar la consigna todos entraron en pánico. Y es que, en el plazo de sesenta minutos, debían preparar dos platos, uno frío y uno caliente, utilizando al menos cinco de esos elementos.

Como si todo esto fuera poco, Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui agregaron una dificultad. Y es que tanto la entrada como el plato principal tenían que tener el mismo ingrediente de base. Y, como el jurado tenía ganas de disfrutar de algo rico en medio de la competencia, podían pedir la preparación fría en cualquier momento como para degustarla con una cerveza.

Así las cosas, cuando en medio de la jornada el conductor, Santiago del Moro, dio la orden, todos tuvieron diez minutos para presentar su plato frío. Y, mientras los chefs los evaluaban, pudieron seguir con lo que sería el broche de oro de la noche. Lo cierto es que, cumplido el plazo establecido, todos se enfrentaron a la devolución. Y Mery terminó quedando en evidencia al mentirle en la cara, ni más ni menos, que a Betular.

La actriz había preparado unas croquetas de mijo y choclo con ensalada de espinacas, tofu y alioli de perejil . “Está mejor de lo que yo me imaginé”, dijo en el backstage. Pero, ya de entrada, Martitegui la increpó: “¿Seguimos con los caprichos hoy?”. Y Fonzi le dejó en claro que las croquetas estaban “prohibidas”, ya que él las había hecho mal. “O sea, esto es un puré de mijo empanado”, insistió Germán. Y Mery, con desgano, le enumeró todos los procedimientos e ingredientes que había utilizado para el plato.

Damián Betular descubrió la mentira de Mery del Cerro

Lo cierto es que, cuando le tocó el turno a Betular, no dudó en preguntarle: “¿Seguís como enojada, no?”. “No estoy ni enojada ni encaprichada, chicos. ¿Por qué me pusieron ese nombre?”, respondió Mery. En ese momento, el chef probó el primer bocado y le recordó a la participante que había dicho que iba a hacer croquetas con carne. Pero ella lo negó terminantemente: “No, yo no usé carne. Es un plato vegetariano”.

Entonces, Damián recordó: “Dijiste que ibas a hacer unas torrejas de mijo y carne”. Pero ella volvió a decir que “no”. Lo cierto es que, por el poder de la edición, salió al aire el preciso momento en el que la actriz le decía al chef que le iba a poner “bife de chorizo” a la preparación caliente. Con la cual, quedó en claro que mintió al momento de recibir la devolución. “¡Hablamos con otra!”, se sorprendió Betular.

Finalmente, Donato le preguntó: “¿Estás bien?”. “¡Estoy perfecta!”, respondió Mery con una carcajada. Pero la sonrisa se le borró con la devolución, que no fue tan buena como ella esperaba. “Mañana vuelvo con todo”, dijo la actriz antes de retirarse. Lo cierto es que, después de deliberar, el jurado decidió que el mejor plato de la noche fue el de Denise, por lo cual la conductora se llevó La Estrella de Oro de la jornada.

SEGUIR LEYENDO: