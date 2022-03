Cande Tinelli se sumó a una app de contenido para adultos como Silvina Luna y Flor Peña

Cande Tinelli

Cande Tinelli reveló a través de su cuenta oficial de Instagram que se sumó a OnlyFans, un servicio de suscripción de contenido para adultos. En el sitio quienes generan material, como por ejemplo fotos, pueden obtener ingresos a partir de los usuarios suscritos a su perfil. “Es un hecho, tengo OnlyFans”, escribió la cantante en la red social.

De esta manera, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino se sumó a esta tendencia como muchas otras famosas. Por ejemplo, Florencia Peña fue una de las primeras en contar que se había creado un perfil en una app para adultos en la que prometió subir todo lo que en otras redes convencionales no podía.

“Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, había declarado la actr4iz y condcutora en un video la actriz sobre su participación en la plataforma que se maneja por suscripción, DivasPlay.

El mensaje de Cande Tinelli

Luego, señaló: “Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”.

Al igual que Flor, Silvina Luna también se sumó a la misma app cuyo valor de suscripción ronda los 15 dólares mensuales. “Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás. Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte libremente?”, escribió la participante de El hotel de los famosos al anunciar la noticia a través de las redes.

Flor Peña y Silvina Luna

“Chicos, el cachet de cada artista está entre 3000 y 10.000 dólares. Yo estoy negociando, me ofrecieron muy buena plata y lo estoy pensando”, afirmó la bailarina. Más tarde, Pampito confirmó que su compañera de panel estaría a punto de firmar contrato con DivasPlay.

“La convencieron, y la suma que le van a pagar es muy buena, 10 mil dólares. Tiene que hacer 15 sesiones de fotos por mes. Es contenido erótico”, aseguró el periodista. “Yo le pregunté si iba a mostrar partes íntimas y me dijo que a lo mejor las lolas, la cola, con transparencias”, explicó sobre el acuerdo que hizo con la compañía. “Ella no quería porque existe el prejuicio en la sociedad lamentablemente, pero tanto yo como todos los compañeros de Momento D la alentamos para que lo haga”, sentenció.

Cinthia Fernández

SEGUIR LEYENDO: