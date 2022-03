Tomás Fonzi reveló el importante paso que dio con su pareja tras 15 años de noviazgo

Tomás Fonzi reveló que se casó en febrero (Audio: "Agarrate Catalina" - La Once Diez)

Si bien es un actor consagrado desde hace más de 20 años, la popularidad de Tomás Fonzi se acrecentó en los últimos meses por su participación en la tercera temporada de Masterchef Celebrity, reality en el que hoy es un firme candidato a ganar. Su pasión a la hora de entregar cada plato como su carisma hicieron que se ganara un lugar en el corazón del público, que noche a noche lo acompaña tanto desde la televisión como desde las redes sociales.

Sin embargo, su bajo perfil hace que se conozca muy poco sobre su vida familiar. Tal es así que recién en las últimas horas, durante una entrevista con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez), el ex Verano del ‘98 contó la importante decisión que tomó con su pareja, Leticia Lombardi, tras más de 15 años juntos y ya con dos hijos en común. “Nos casamos en febrero”, anunció cuando la conductora indagó sobre si ya habían formalizado la relación. Y detalló: “Fue un casamiento por Civil. Hicimos una reunión muy íntima en El Club del Progreso, con nuestra gente más cercana, querida y familia. Todo legal”.

En ese sentido, comentó: “No me costó nada tomar la decisión, porque sostengo lo que decía antes: es apenas un trámite burocrático. Al final, terminó teniendo, también mucha simbología, porque es algo que está en nuestro ideario, nuestra cultura... Casarse, poner la firma, decir ‘sí’. Pero no hay lazo más profundo y eterno que tener hijos con ella. Ese es un lazo de por vida. Pero sí, es un poco celebrar nuestra historia”.

Tomás Fonzi y su mujer Leticia Lombardi, años atrás (Foto: Verónica Guerman/Teleshow.com)

Por otra parte, el actor también dio su visión sobre los posibles ganadores del concurso gastronómico. “No quiero despertar suspicacias, pero la verdad es que creía que podía ganar Juariu, por ejemplo. Mery del Cerro, también me gustaría. Y Mica, por supuesto. Pero vamos con Juariu”, sostuvo.

En tanto, en diálogo con Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve, Fonzi se había referido a la imagen que había compartido Fabián Cubero de Mica Vicconte y Donato De Santis, en el que se alimentaban las sospechas de que la ex Combate sería una de las finalistas del programa de Telefe. “Es un programa grabado, que se graba durante una jornada de ocho horas, y eso se reduce gracias a los editores magos hasta la hora que dura, así que sí hay unos días que vamos avanzados”, señaló.

“Pero que yo sepa todavía no hay final definida”, sentenció, echando por tierra la versión que consagra como posible campeona a Viciconte. En cuanto a su pasión por la gastronomía y la formación que adquirió tras el entrenamiento intensivo que adquirió en las cocinas más famosas del país, confesó que disfrutó formar parte del reality. “Siempre me interesó la comida y mi intención era replicarla en casa, pero no me salía. Ahora descubrí que hay algo artístico, que pasa con la música, con el teatro, y que también pasa con la cocina”, explicó.

Ante la consulta de si se proyecta como ganador del reality, resumió su experiencia con una sorpresiva frase: “Yo ya gané”. Tal como contó el actor, en las últimas horas se grabó ni más ni menos que la emisión final, en la que anticipan grandes sorpresas, tal como ocurrió en las ediciones anteriores, donde se consagraron campeones Claudia Villafañe y Gastón Dalmau.

SEGUIR LEYENDO: