La revelación de Pablo Echarri sobre la posibilidad de practicar el poliamor con Nancy Dupláa

Pablo Echarri y Nancy Dupláa empezaron su historia de amor en el 2000, cuando trabajaban en la novela Los buscas de siempre. Juntos son padres de Morena y Julián, y dos décadas más tarde forman una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. En cuanto a los secretos para que una relación perdure, el actor suele bromear con la posibilidad de escribir un libro con los tips más valiosos para los matrimonios, pero esta vez sorprendió con una respuesta sin filtro sobre el poliamor.

En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), no evadió ninguna consulta y apostó por el humor a la hora de dar cátedra sobre las claves para “mantener la llama encedida”, tras quince años de matrimonio y otros siete de noviazgo. En este sentido, cuando le preguntaron si dejaría la monogamia de lado para apostar por el poliamor, se sinceró: “En la cabeza, en la fantasía, en el juego, puede ser algo fácil para nosotros, para nuestra generación, pero no tanto la concreción...”.

“Somos grandes...y por otra parte, el cuerpo no da para tanto. No es que responde al pique”, confesó entre risas mientras señalaba las canas de su pelo. Luego redobló la apuesta sobre la alternativa de “probar experiencias” para alimentar la pasión: “A veces tengo miedo de romperme el menisco, joderme el codo. Hacemos salto del tigre, araña”. Como parte de la humorada, contó que eligieron un ropero especialmente para los momentos íntimos: “Pusimos un placard que es... pasa que abajo hay que poner algo mullido porque sino ahí viene el tema del kinesiólogo, traumatólogo y no da”.

Pablo Echarri aseguró que no apostaría al poliamor junto a Nancy Dupláa, con quien está en pareja hace 22 años

“Vamos a contar un montón de trucos que tenemos, que seguro van a ser muy útiles”, cerró divertido. En enero el actor ya había contado algunas infidencias de su noviazgo con la actriz, cuando estuvo invitado en el ciclo No es tan tarde (Telefe). “Yo soy un hombre celoso. Las escenas de celos las originamos siempre a medias”, reconoció el también productor televisivo.

“Si hubo una peor escena de celos, y que la cosa haya reventado por una expresión de ella, fue posterior a una fiesta de Telefe...”, reveló sobre una pelea que quedó sellada en su memoria. “Hubo una fiesta que fue un 10 de diciembre del año 2015. Fue una situación que escaló feo, en el sentido de una discusión. Puede llegar a tener que ver una escena de celos. No puedo contar más porque me avergüenzo de esos momentos”.

Los actores empezaron su romance en el 2000, y siete años después contrajeron matrimonio

Germán Paoloski mostró un video grabado de Nancy en el que también se refería a los celos en la pareja. “La peor escena fue al principio después ya aprendimos a llevar esas cosas que son difíciles aunque seamos actores. En Resistiré ocurrieron mis desgracias”, reconoció la actriz, en relación a las jugadas escenas de su marido con Celeste Cid. “Fue una prueba de fuego para mí”, manifestó la artista al ser consultada sobre esa telenovela

“Yo recién recién estaba con Pablo, estaba por ser mamá”, aseguró sobre ese momento en el que estaba embarazada de Morena, y ya era mamá de Luca, fruto de su relación anterior con Matías Martin. “Digamos que la relación todavía no estaba en ese momento óptimo de confianza y entrega. Nos estábamos conociendo y con hijos y cosas vividas”, agregó. Además, recordó que Cid venía de hacer Verano del 98 y “estaba en su mejor momento”. “Ella era una belleza... El afiche eran Pablo y Celeste, yo lo veía con Luca que era chiquito y me decía: ‘Mamá, ¿esa es la novia de Pablo?’, ‘No, no es la novia’. Cosas que hoy resistiría de otra forma”, explicó la actriz, dejando en claro que todos aquellos obstáculos quedaron en el pasado.

