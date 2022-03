Fotos con policías, insólitos carteles y beso a un fan: furor por la visita de Miley Cyrus a la Argentina

Miley Cyrus deslumbró con su presentación en el Lollapalooza 2022 (Franco Fafasuli)

Nadie quería perderse ni un segundo de la estadía de Miley Cyrus en la Argentina. Por eso, la cantante fue seguida a sol y a sombra y cada movimiento suyo fue captado por una cámara. Incluso, ella misma se encargó de filmar varios momentos del furor que causó y compartirlos en sus redes sociales, porque no podía creer el fanatismo que causaba en nuestro país. Además, quería aprovechar al máximo los pocos días que estuvo de visita, ya que solo arribó para brindar su presentación en la primera jornada de Lollapalooza, que tuvo lugar el viernes.

En este sentido, se dieron varias situaciones insólitas que llamaron la atención. Una de ellas fue cuando la artista accedió a sacarse una foto con varios efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas que estaban trabajando en dicho festival. “FIND YOUR LIGHT” (Encuentra tu luz)”, escribió la ex Hannah Montana en sus perfiles oficiales junto a varias imágenes, entre las que se encontraba la que se la veía rodeada de policías.

La foto con policías que compartió Miley Cyrus (Crédito: Twitter @MileyCyrus)

La postal generó una enorme cantidad de repercusiones, con tantas voces a favor como en contra. Hubo quienes destacaron su gesto de retratarse con personas que estaban trabajando en el predio, pero también muchos internautas la criticaron por fotografiarse con los uniformados. “No Miley con la yuta no, no es por ahí hermana”, “No es algo para sentirse orgullosa, amor”, le reprocharon algunos. Sin embargo, la cantante parece haber hecho caso omiso a estos mensajes, ya que siguió publicando más fotos y no borró la imagen en cuestión.

Otro ángulo de la foto con policías que compartió Miley Cyrus (Crédito: Twitter @MileyCyrus)

Por otra parte, también se hizo viral un momento en el que un fanático se le acerca en la puerta del hotel Faena de Puerto Madero - a donde la Cyrus se alojó - y logró no solo una selfie con ella, sino también que le diera un beso en la mejilla. En medio del fervor, se observa cuando instantes después de tomarse la foto, el joven le pide: “Kiss me” (Bésame), y Miley sin problemas, le cumple el deseo que, muy probablemente no se lo olvide nunca más en su vida.

El momento en el que Miley Cyrus le da un beso a un fan

Como si esto fuera poco, la cantante también fue sorprendida por carteles con dedicatorias insólitas. Por caso, uno de ellos lo mostró en el escenario del Hipódromo de San Isidro, durante su performance. En la pancarta, que ella mostró y con la que posó frente a las cámaras, se lee una desopilante promesa de contenido sexual. Además, se maravilló con el retrato que un fan le hizo de su rostro. “I love” (Me encanta)”, expresó Cyrus en Twitter.

El insólito cartel que le dedicaron a Miley Cyrus

Miley Cyrus compartió el retrato que le hizo un fan

En tanto, durante su show tampoco defraudó. “Ustedes esperaron todo el día para volver a verme, yo lo esperé por un montón de años”, dijo la diva pop en referencia a que hacía ocho años que no venía a la Argentina, y bendijo, con una montaña de hits, a su devoto público en el pico de una primera jornada que tuvo de todo. Al límite de su actitud punk pop, fue deshojando margaritas desde “Where is my mind” (de los Pixies, encapsulado en la propia “We Can’t Stop”) a “Heart of Glass” (Blondie), sin privarse de propias como “Plastic Hearts” y “Fly on the wall”, en compañía de su pequeña orquesta y su carisma encantador. Con el público en un puño, esa multitud que disfruta viéndola crecer desde Hannah Montana, Miley le dedicó una canción y su aliento a Ucrania y se despidió con la épica de “Wrecking Ball” y “Party in the USA”.

