Cinthia Fernández volvió a discutir en vivo con Gabriel Schultz: “¡Me tenés harta!”

Nuevo cruce entre Cinthia Fernandez y Gabriel Schultz en Momento D

No pasaron ni 24 horas y Cinthia Fernández y Gabriel Schultz volvieron a tener un intercambio en Momento D. Los panelistas del programa que conduce Fabián Doman en El Trece parecen tener opiniones contrapuestas en diferentes aspectos y no tienen problemas en hacerlos públicos. Ayer, fue por el acampe de las organizaciones sociales en la 9 de Julio. Hoy, en medio de un debate sobre el feminismo y los dichos de Viviana Canosa sobre la marcha del 8 M. Mañana, nadie sabe cómo seguirá esta historia.

La discusión surgió al finalizar el envío, cuando dialogaban con la politóloga feminista Florencia Freijo vía Zoom. Luego de abordar los polémicos dichos de Carmen Barbieri y Amalia Granata sobre las trans y de debatir las palabras de Canosa respecto a la última movilización por el Día Internacional de la Mujer, Freijo se dirigió específicamente a la bailarina, para plantearle una inquietud por otro asunto. “A Cinthia le escribí varias veces por su lucha, que me parece que es una de las más importantes que tiene que tener el feminismo, que es el de las madres solteras...”, introdujo la escritora, mientras la bailarina empezaba a mostrar una mezcla de curiosidad y desconcierto.

”No me llegó nunca ese mensaje”, explicó la ex LAM, y cuando escuchó que la había contactado por Instagram, se excusó: “Tengo cinco millones (de seguidores), no reviso todas las solicitudes. Perdón”, respondió desligándose. Mientras la invitada intentaba continuar su argumentación, se escuchó la voz de Schultz hablándole a su compañera: “Pero te aparece un canje y enseguida lo lees”, la chicaneó.

Fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Gabriel Schultz en Momento D: "No me conchetees"

Luego de un instante de silencio, el gesto del conductor dio a entender que se preparaba para el contraataque. Cinthia volvió a pedirle perdón a Freijo, pero esta vez para replicar el comentario de su compañero: “¿Sabés qué? Me tenés re podrida, yo no sé si querés figurar o qué”, lanzó la bailarina y le recordó su anterior trabajo en Los Mammones. “Cuando estabas con Jey hacías de perrito y conmigo te hacés el picante”. Para finalizar, retomó la discusión del día anterior: “Gabriel de Olivos, dejate de joder ¡Me tenés harta!”, remató, mientras el panelista se lo tomaba con una sonrisa.

La referencia a la localidad del norte del Gran Buenos Aires remite al cruce que tuvieron durante el enojo de Fernández por los piquetes en la 9 de Julio. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni había señalado que la mayoría de los manifestantes no cobraba por ir a las marchas sino que realizaba una contraprestación, cosa que Cinthia no creyó. “Vos no lo ves porque no salís de Palermo”, esgrimió el panelista, lo que motivó la furia de su compañera: “No me conchetees, no me quieras poner en un lugar en el que no, nene”, estalló la ex Bailando por un sueño: “A todos nos cuesta llegar a todo. ¿Tenemos una posición económica distinta, somos privilegiados? Sí, pero no me conchetees, no vayas a la fácil”, prosiguió.

En ese punto, Schultz retomó las palabras del piquetero: “Salí, te está invitando a verlo”, apuntó, pero Cinthia seguía en la suya. “¿Todos los que cobran planes laburan? ¿En serio me lo decís?”, replicó levantando la voz y con tono cada vez más enfático. “No sé si todos, gran parte de ellos. Yo fui a decenas de comedores populares...”, respondió Gabriel, pero no fue suficiente para calmar la ira de su compañera.

“A mí no me bolacees, porque vos también andás con un autito divino. Te apuesto a que todos los que cobran planes no laburan, Schultz. Dejame de joder”. “Bueno, apostémoslo”, aceptó Schultz, aunque la cuestión quedó en amagues. “Los dos tienen razón”, intentó apaciguar Doman, dando por terminado el asunto. El programa siguió su curso pero Cinthia seguía con la espina, y se la sacó en el último segundo del aire, cuando aguardó pacientemente con la mano en alto y pidió la palabra para dirigirse a su compañero: “Yo vivo en Escobar, vos vivís en Olivos. Fijate quién es más concheto”, le espetó. “Ah, bueno”, atinó a responder Schultz, mientras tomaba un sorbo de agua. ¿Continuará?

SEGUIR LEYENDO: