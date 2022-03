El picante duelo entre Mica Viciconte a Juariu en Masterchef: “Después la jodida soy yo”

Mica Viciconte y Juariu tuvieron un chispazo en Masterchef luego de la eliminación de Paulo Kablan

Lunes de carnaval de Brasil en Masterchef Celebrity 3 (Telefe). La cocina más famosa de la televisión argentina recibió a la scola do samba 100% Negra, quienes además de hacer una pequeña demostración de su arte se encargaron de asignarles un plato a cada uno de las concursantes de la jornada -Catherine Fulop, Vicky Juariu Braier, Mica Viciconte, Paula La Peque Pareto y Denise Dumas- para afrontar el desafío de cocinar gastronomía brasileña.

De movida, la prueba se presentaba con muchos beneficios para todos: recibirían todos los ingredientes necesarios para cocinar sin necesidad de ir al mercado (para que preparen un “carnaval de sabores”, al decir de Germán Martitegui) y además tuvieron a mano la receta del plato en cuestión. “Pero, como siempre, cuando hay una buena noticia, hay una mala: van a recibir la receta pero con alguna palabra en portugués”, les aclaró Donato de Santis.

El domingo pasado quedó eliminado Paulo Kablan de la competencia en un mano a mano con Mica Viciconte. Entonces, Santiago del Moro quiso saber cómo repercutió esta noticia en los participantes que quedaron, especialmente en Juariu. “Anoche fue una eliminación muy polémica, ¿vos por quién hinchabas?”, la consultó el conductor. “No, muy difícil... ¡Por los dos!”, contestó la tucumana pero Mica, que estaba detrás suyo no le creyó. “Decilo”, la apuró con una carcajada. Y Juariu se atajó: “No, la quiero mucho a Mica, de verdad, pero Paulo era medio padre, me daba consejos...”. El conductor la interrumpió y tradujo: “Hinchabas por Paulo”.

“Si me tenés que decir uno de los dos, creo que un poquito más por Paulo...”, admitió finalmente la instagrammer. “¿Qué tal? Estoy atrás...”, señaló Viciconte luego de la respuesta de su compañera. “Yo también hago esta lectura: Mica cocina muy bien, es muy competitiva”, dijo el conductor. “Sí, es una muy buena competidora, mejor que se vaya...”, completó Juariu y Mica simuló un gesto de dolor en el pecho ante estas palabras. “Después la jodida soy yo”, dijo en referencia a su ya célebre temple de acero y máximo espíritu competitivo.

“Bueno, pero eso habla bien.... ¿Vos no dijiste de mí que me querías bajar del balcón porque cocinaba bien?”, le recordó Braier. Y Mica fue más allá: “¡Hoy te vas!”. Luego de visitar la estación de Juariu, Del Moro pasó por la de Mica para escuchar la otra campana: “Estoy muy dolida”, se dijo con su característica carcajada. Aunque describió el sentimiento generalizado entre sus compañeros ante el duelo con Paulo: “Estaban con cuchillo y tenedor ayer diciendo: ‘¡Qué se vaya!’. Dios mío...”. “Ayer pensaban de acá arriba que te sacaban de carrera”, le apuntó Santiago. Y Mica golpeó una olla con el tenedor y se jactó de su triunfo: “Pero yerba mala...”.

“Me encanta decir: ‘Yerba mala, nunca muere’... Ni que fuese una jodida, pero me encanta”, señaló la mujer de Fabián Cubero en backstage. Sin embargo, admitió que el domingo de eliminación lo vivió con intensidad. “Pensé que me iba: cuando quedamos dos, pensé: ‘Game over’. Y me preocupé”.

“Ahora Juariu dijo que anoche esperaba te fueras vos”, le repitió Del Moro. “Me decepciona...”, dijo y soltó la enésima carcajada, desmintiendo cualquier tipo de malestar con su compañera. Sin embargo, cuando el conductor le preguntó quién quería que se fuera el próximo domingo, Mica hizo un gesto con el que no necesitó pronunciar palabra: señaló dos veces con sus ojos hacia adelante, justo donde estaba la tucumana. “Y ya que dijo... Juariu, podrías irte, eh”, agregó después. Finalmente, puso paños fríos: “Nah, es una competencia. Yo la entiendo y está todo bien”, cerró, conciliadora.

A la hora de las devoluciones, Juariu quedó muy bien posicionada y, por el momento, está lejos de irse: su moqueca fue considerado el mejor plato de la jornada y subió directo al balcón; misma suerte que corrió La Peque Pareto. En cambio, Mica Viciconte no convenció con su bobó de camarão y quedó entre las peores junto con Denise Dumas y Catherine Fulop.

