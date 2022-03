Adolescencia ricotera y fascinación por David Bowie: la vida de Gerardo Rozín en 10 canciones

Gerardo Rozín eligió las canciones que lo marcaron

“Productor. Periodista. El link lleva a una lista de canciones preciosas en versión jazz”, se definía Gerardo Rozín en sus redes sociales, invitando a sus más de cien mil seguidores a escuchar sus canciones favoritas.

Amante de la música, LE gustaba escuchar todos los estilos y le dio lugar a cientos de grupos y cantantes en sus programas de televisión, especialmente en La peña de Morfi, el ciclo que hacía con Jesica Cirio en la pantalla de Telefe.

“Que hubiera música en vivo fue un lío para todo el mundo pero terminó siendo muy bueno para los músicos y para la gente del canal implicó mostrar que se puede montar un show con un buen sonido. En definitiva fue muy motivador para todos”, dijo alguna vez el periodista fallecido a los 51 sobre el ciclo que tantas satisfacciones le dio. Incluso en más de una ocasión al presentar a algún artista en vivo en el programa, vendía: “Este es un lujito que nos vamos a dar…”.

Quien alguna vez se definió como un “Juan Alberto Badía pero sin talento”, al hablar de su costado melómano, realizó hace unos años en diálogo con Teleshow su playlist de las diez canciones que lo acompañaron durante toda su vida y que lo marcaron, aunque admitió en ese entonces que le había costado pensar solo en una decena de temas.

“Stand by me”, de John Lennon fue una de las primeras elegidas por el rosarino, papá de Elena y Pedro: “Es la canción de cabecera de la amistad. Y gran película (Quédate conmigo), basada en el libro de Stephen King”.

Stand By Me, John Lennon

“They can’t take that away from me”, versión de John Pizzarelli. “Es mi cantante favorito. Fue la canción con la que además bailé con todas las invitadas de La pregunta animal”, recordó sobre el ciclo de entrevistas que hizo en el Nueve.

They Can't Take That Away From Me, John Pizzarelli

Sobre su adolescencia, definió a su “secundaria ricotera-Bowie y música rosarina”, por lo que destacó el disco Oktubre, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, sin poder acotarse a una sola canción.

Oktubre, Patricio Rey Y Sus Redonditos De Ricota

Luego siguió: “Cualquiera de Abonizio. En Spotify podes encontrar ‘Algo está por salir’ de aquella época. Abonizio es Vicente Lopez y Fandermole es Planes, tan distintos y tan inseparables en mi memoria musical. Fandermole es nuestro Buarque. Hizo la canción de cuna más linda del mundo pero elijo ‘Diamante’. Por varios motivos me identifica”.

“Algo Está Por Salir”, Albonizio

Diamante, Fandermole





Su lista tan variada siguió con “Cuando” de Juan Carlos Baglietto, “su voz debe estar”, había aclarado y sumó a David Bowie: “El tema ‘Héroes’ es obligatorio pero prefiero ‘Where ‘re we now’. Porque me emocionó la canción y su regreso”.

Cuando, Juan Carlos Blaglietto

“Where 'Re We Now”, De David Bowie

“Charly Garcia es lo mejor que nos pasó. Fui feliz por sus discos. Elijo la canción “Promesas sobre el bidet”, agregó.

Promesas Sobre El Bidet, Charly García

Continuó: “Lou Reed me apareció con el disco New York pero me acompañó con ‘Magic and Loss’. Una noche inolvidable lo vi tocar ese disco en París. ‘Todas las cosas tienen algo de magia, y luego viene la pérdida para empatar lo todo’, dice, en mi traducción animal”.

Magic And Loss, Lou Reed

Padre, amigo, periodista y productor, cerró su decálogo con el tema “Nadie sale vivo de aquí”, de Andrés Calamaro.

"Nadie sale vivo de aquí", Andrés Calamaro.

SEGUIR LEYENDO: